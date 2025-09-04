　
政治

賴清德接見3支冠軍棒球隊　宣布發行東園國小紀念郵票

▲▼賴清德接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲(U15)青少棒錦標賽」代表隊。（圖／總統府提供）

▲賴清德接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲(U15)青少棒錦標賽」代表隊。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德4日接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲(U15)青少棒錦標賽」代表隊。賴清德在致詞時表示，非常榮幸一次迎接三支冠軍球隊，並當場宣布將請中華郵政為東園國小少棒隊的光榮時刻，製作紀念郵票與郵摺，感謝大家為比賽辛苦訓練。

賴清德恭喜台北市東園國小少棒隊以7:0完封美國隊，勇奪「世界少棒錦標賽」冠軍，是台灣29年來再次抱回威廉波特冠軍。還有台中市中山國中棒球隊以8:1戰勝美國隊，拿下「世界次青少棒錦標賽」冠軍，這也是中山國中棒球隊第4次奪冠。

賴清德接著表示，U15國家代表隊柯邵捷主投7局無失分，陳泊佑掃出兩分打點三壘安打，以3:0完封日本武士，贏得「亞洲青少棒錦標賽」冠軍，「每位棒球少年英雄都是台灣之光，國家因為大家而閃閃發亮」。

賴清德也肯定中華民國棒球協會理事長辜仲諒對台灣棒球運動發展的貢獻，感謝所有教練、後勤支援團隊以及學校師長對選手的照顧，讓大家能在場上全力以赴、盡情發揮，也期許即將上高中的中山國中和U15代表隊選手，未來在玉山盃和黑豹旗的傑出表現。

▲▼賴清德接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲(U15)青少棒錦標賽」代表隊。（圖／總統府提供）

賴清德指出，這幾年職棒重回六隊規模，Team Taiwan在世界12強和WBC資格賽拿下好成績，也讓在場很多選手都想挑戰職棒，相信只要大家維持紀律、認真訓練，重視基本功，更重要是保護自己避免受傷，將來一定可以站穩職業舞台。

賴清德提到，除了當球員，未來運動產業的發展也很多元。他指出，9月9日「國民體育日」運動部即將掛牌成立，第一任運動部長將由兩屆奧運金牌得主李洋接任，代表「運動部」是獻給運動員的部會，國家會當運動員的後盾。

賴清德說，未來運動選手出路很多元，大家也可以成為專業的防護員、體能教練、翻譯、數據分析師，甚至是棒球YouTuber。他說，不論走向哪條路，棒球都是大家人生中的重要養分，像是國科會吳誠文主委，以前是台南巨人少棒的王牌投手，在1971年拿下威廉波特世界冠軍，是大家的前輩。

▲▼賴清德接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲(U15)青少棒錦標賽」代表隊。（圖／總統府提供）

此外，賴清德也提到，以前兄弟象的王牌「假日飛刀手」陳義信將接任原民會副主委；新任數發部林宜敬部長以前也是台大棒球隊的校隊選手。

賴清德表示，這些年台灣的體育表現一次又一次創下紀錄，展現台灣人的精神與韌性，也帶給國人感動和自信。未來政府會繼續投入，扎根基層和社區，讓運動成為全民的日常，讓國人健康，讓國家更強，讓世界擁抱台灣。

▲▼賴清德接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲(U15)青少棒錦標賽」代表隊。（圖／總統府提供）

中國昨日在北京天安門廣場舉行九三閱兵，中共總書記習近平發表談話宣稱，抗日戰爭在中國共產黨倡導建立的統一戰線旗幟下，取得近代反抗外敵入侵的首次完全勝利。國民黨桃園市議員凌濤今（4日）抨擊，習近平在九三演講中「扭曲史實、搶我話語權」的企圖可謂是昭然若揭，但是賴清德卻在同一時間摒棄中華民國戰勝立場的「抗戰」一詞，改用日本戰敗立場慣用的「終戰」，這樣的自我放棄，讓人懷疑他究竟是不是中華民國的總統？

