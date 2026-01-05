　
社會 社會焦點 保障人權

左轉撞飛80歲嬤釀命危！肇事男辯「她沒走斑馬線」遭監視器打臉

記者閔文昱／綜合報導 

高雄市鳳山區博愛路、鳳松路口昨（4）日下午發生一起嚴重車禍，49歲洪姓男子開車左轉時撞飛正在過馬路的80歲葉姓婦人，造成雙腿骨折、骨盆裂開、腦出血命危送醫。洪男肇事後卻向警方辯稱「當時婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器畫面清楚拍下，葉婦明確行走在斑馬線內，說法與影像明顯不符。

警方指出，事發於昨日下午3時32分，洪男駕車由鳳松路北向南行駛，左轉博愛路時未減速，直接撞上才剛踏上斑馬線、邁出第3步的葉婦，猛烈撞擊讓老人家整個人騰空翻滾重摔在地，現場畫面相當驚悚，救護人員到場時，葉婦已意識不清，緊急送醫搶救，目前仍在加護病房觀察。

▲▼ 高雄一名婦人走斑馬線穿越馬路時，遭轎車撞飛。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄一名婦人走斑馬線穿越馬路時，遭轎車撞飛。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

洪男酒測為0　警方初判未禮讓行人

里長與多名目擊民眾表示，肇事車輛進入路口時車速偏快，幾乎沒有減速，洪男下車後仍反覆與警方辯駁，堅稱婦人「沒走在斑馬線上」。警方強調，洪男酒測值為0，初步研判肇事原因為未注意車前狀況、左轉未禮讓行人，詳細責任歸屬仍待交通大隊進一步鑑定。

據了解，葉婦家境並不寬裕，事發當時手中還拎著便當，撞擊後便當散落一地，令人鼻酸。當地居民指出，該路口事故頻傳，呼籲相關單位儘速檢討交通動線與號誌設計，避免憾事一再發生。

▲▼ 高雄一名婦人走斑馬線穿越馬路時，遭轎車撞飛。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

01/03 全台詐欺最新數據

快訊／日本島根縣17分鐘內連6震！最大震度5強
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工

死亡事故少11件　屏警「精準執法+數據防制」奏效

為有效降低交通事故發生率，屏東警分局持續推動精準執法、道路改善會勘及多元交通安全宣導，全面強化事故防制作為。經統計113年至114年交通事故資料顯示，114年度A1類死亡交通事故共32件，較113年43件減少11件，降幅明顯，顯示各項防制策略已逐步發揮成效。警方並進一步針對事故道路型態、時段、車種、肇因及高風險族群進行分析，作為後續精進交通安全政策與執法重點依據。

屏東BMW過打陀螺畫面曝　連撞2車又民衝民宅門

即／嘉義小客車自撞4輪翻覆　阿北爬出車外

雲林女駕駛自撞行人庇護島！　當場翻車

大貨車右轉撞直行微電車　女騎士重傷送醫不治

