左轉撞飛80歲嬤釀命危！肇事男辯「她沒走斑馬線」遭監視器打臉

記者閔文昱／綜合報導

高雄市鳳山區博愛路、鳳松路口昨（4）日下午發生一起嚴重車禍，49歲洪姓男子開車左轉時撞飛正在過馬路的80歲葉姓婦人，造成雙腿骨折、骨盆裂開、腦出血命危送醫。洪男肇事後卻向警方辯稱「當時婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器畫面清楚拍下，葉婦明確行走在斑馬線內，說法與影像明顯不符。

警方指出，事發於昨日下午3時32分，洪男駕車由鳳松路北向南行駛，左轉博愛路時未減速，直接撞上才剛踏上斑馬線、邁出第3步的葉婦，猛烈撞擊讓老人家整個人騰空翻滾重摔在地，現場畫面相當驚悚，救護人員到場時，葉婦已意識不清，緊急送醫搶救，目前仍在加護病房觀察。

▲高雄一名婦人走斑馬線穿越馬路時，遭轎車撞飛。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

洪男酒測為0 警方初判未禮讓行人

里長與多名目擊民眾表示，肇事車輛進入路口時車速偏快，幾乎沒有減速，洪男下車後仍反覆與警方辯駁，堅稱婦人「沒走在斑馬線上」。警方強調，洪男酒測值為0，初步研判肇事原因為未注意車前狀況、左轉未禮讓行人，詳細責任歸屬仍待交通大隊進一步鑑定。

據了解，葉婦家境並不寬裕，事發當時手中還拎著便當，撞擊後便當散落一地，令人鼻酸。當地居民指出，該路口事故頻傳，呼籲相關單位儘速檢討交通動線與號誌設計，避免憾事一再發生。