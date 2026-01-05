「Taiwan Top」16組年度最佳團隊揭曉　首度「TT之夜」劇場辦桌

▲「Taiwan Top」年度最佳團隊揭曉。（圖／文化部）

記者林育綾／高雄報導

文化部今（5）日晚間於高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦首屆「TT之夜」年度交流活動，以「因為同行，所以更好（Taiwan Top, Top Together）」為主題，並正式揭曉16組獲選「Taiwan Top年度最佳團隊」，總獎金金額達500萬元，藉此肯定台灣表演藝術團隊在創作、營運與國際拓展上的整體表現。

文化部指出，為建構表演藝術健全生態系，長期推動「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top演藝團隊」及「地方傑出團隊」三大補助體系，形成支持團隊穩定營運與藝術創發的「金三角」機制；同時也委託國家文化藝術基金會辦理「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，作為深化團隊發展的重要支撐。

●評選歷時一年，94團隊中選出16組

「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」由評審團透過演出評鑑、到團訪視、年度營運觀察等方式進行綜合評選，並從藝術創發、形式表現、國際鏈結、票房表現及觀眾拓展等面向進行討論，最終自94個獲補助團隊中，選出16組年度最佳團隊。

國藝會表示，獲選團隊在各自領域中展現高度獨特性與年度亮點，有的在國際舞台上累積能見度，有的在回應文化政策、拓展觀眾或營運模式上展現創造性實踐，充分反映出台灣表演藝術多元而成熟的樣貌。

▲文化部首度舉辦「TT之夜」，正式揭曉16組獲選「Taiwan Top年度最佳團隊」。（圖／記者林育綾攝）

●Taiwan Top年度獎勵金升至1000萬元

文化部長李遠表示，表演藝術的迷人之處，在於每一次演出都是獨一無二、無法複製的存在，正因如此，更需要制度性的支持。他指出，文化部近年持續增加台灣品牌團隊數量，並為Taiwan Top團隊加碼補助，「當我跨出這一步，後面的文化部長只能繼續加碼，不能減少。」

李遠也於現場宣布，今年將再加碼500萬元，使Taiwan Top團隊年度加碼獎勵金總額提升至1000萬元，並預告將辦理大型表演藝術嘉年華，邀請國際團隊與台灣團隊共創、共製節目，協助更多團隊站上世界舞台。

●藝術工作者齊聚衛武營

國藝會董事長林淇瀁表示，Taiwan Top不僅是一項榮譽，更承載表演藝術工作者對藝術不妥協、追求卓越的精神。他特別感謝評鑑委員花費整整一年時間，走訪各地劇場與演出場域，為台灣藝文生態投入大量心力。

紙風車文教基金會創意顧問吳靜吉也指出，Taiwan Top團隊齊聚一堂，本身就是跨域合作的起點，「要與世界接軌，不僅要國際化，也要在地化」，而表演藝術正是台灣文化外交的重要前鋒。

●Taiwan Top年度最佳團隊

此屆共有4組團隊獲選「Taiwan Top年度最佳團隊」，每團獲得50萬元獎勵金，分別為：高雄市管樂團、驫舞劇場、台北木偶劇團、河床劇團。

另有12組團隊，獲得每團25萬元獎勵金，包括：對位室內樂團、翃舞製作、身聲劇場、榮興客家採茶劇團、台北愛樂文教基金會、微光製造、義興閣掌中劇團、FOCASA馬戲團、烏犬劇場、故事工廠、薪傳歌仔戲劇團及唱歌集音樂劇場。

▲「TT之夜」在衛武營將劇場變成辦桌現場。（圖／文化部）



●辦桌進劇院，打造表演藝術界年度團圓夜

年度交流活動也別具巧思，特地將衛武營戲劇院轉化為充滿人情味的「在地文化辦桌」現場，讓平日於舞台上揮灑汗水的藝術工作者，卸下表演者身份，在熟悉的場域中圍爐交流。活動也由企業協力交通接駁，實踐ESG理念，支持表演藝術團隊。

文化部表示，Taiwan Top團隊長期深耕在地、推動藝文教育、累積國際能見度，未來將持續透過制度支持與交流平台，與表演藝術工作者並肩同行，推動台灣表演藝術邁向下一個發展階段。