東港警「廣播守護生命」　村里響起交通安全叮嚀

近期交通事故頻傳，東港警分局為守護民眾生命安全，特別在交通安全宣導月期間展開創新行動。警方不僅透過取締重點違規行為，更首度結合各村里辦公室廣播系統，把「行車慢一點、注意看一眼、確實停一下」的觀念傳遞到社區每個角落。希望民眾在日常生活中養成良好用路習慣，守護自己與家人，讓「出門平安、返家安心」成為每一天最溫暖的祝福。

東港警分局表示，闖紅燈、未戴安全帽、未禮讓行人等違規行為看似一時方便，卻往往造成不可挽回的悲劇，因此，警方除持續針對重點違規加強取締外，也透過村里廣播反覆提醒民眾：「行經路口應遵守號誌，號誌轉為黃燈時應減速停等，避免闖紅燈。」、「騎乘機車必須正確佩戴安全帽並扣緊扣環，切勿心存僥倖。」、「汽車駕駛勿占用機車停等區，並禮讓行人先行，保障用路人安全。」、「行車保持安全距離與安全速度，遇有突發狀況才能即時反應。」

分局長高志正強調，交通安全需要全民共同配合。「守規則就是守護自己與家人的安全」，每一位用路人多一分耐心、多一分警覺，就能少一分事故風險。警方也將持續落實執法與宣導並行策略，除在易肇事路口、路段加強巡邏稽查外，也會透過廣播、學校、社區等多元管道推動宣導，營造安全順暢的交通環境，最後呼籲鄉親朋友們，出門在外務必遵守交通規則，養成「慢、看、停」的安全習慣，確保「出門平安、返家安心」。