　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

▲▼冰島成為近年陸客愛去的觀光熱點。（圖／達志影像／美聯社）

▲冰島連續18年蟬聯「全球最和平國家」冠軍寶座。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2025年全球和平指數（Global Peace Index, GPI）出爐，台灣以得分1.730排行第40名，比去年還要下降2名。至於冰島則是「連續第18年」蟬聯全球最和平國家，愛爾蘭、紐西蘭及瑞士則緊隨其後，而亞洲僅新加坡入榜前10名。另一方面，俄羅斯首度被列為全球最不和平國家，凸顯國際局勢充滿挑戰。

冰島長期以來位居榜首，主要是因為低犯罪率、極低軍事化及警方不配槍制度，展現高度社會信任與安全感，由於社區凝聚力強，加上公共空間安全，孩童可放心獨自活動，日常生活安穩平和。

愛爾蘭排名第2，從歷史衝突國家轉型為和平社會，中立軍事政策與包容性治理減少社會不平等、提升穩定性。紐西蘭則進步至第3名，受益於嚴格槍械管制、恐怖攻擊事件少，以及毛利文化與慢節奏生活，增進社區和諧與互信。

前10名其他國家依序為奧地利、瑞士、葡萄牙、丹麥、斯洛維尼亞及芬蘭，普遍以低犯罪率、良好治理、社會福利及教育制度維持和平穩定。

至於台灣本次排名第40名，顯示在國際安全環境中仍面臨挑戰。

全球平均和平程度較去年下降0.36%，共有74個國家改善、87個國家惡化，106個國家提高國防開支，其中以以色列增幅最明顯。報告指出，今年國家間衝突數量達二戰以來最高水準，光是今年就爆發3起，多國透過軍事化因應安全威脅。

此次全球和平指數（GPI）揭示各國和平現況，也凸顯治理、社會制度與文化因素對國家穩定的重要性，為國際和平倡議提供參考指標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
7-11美式拿鐵「買20送20」　咖啡優惠一次看
大咖AV女優來台私會36人！　破萬價格曝
「知道錢卡嗎？」　柯文哲曝獄中生活：關一年讓我看到最底層的人
應曉薇暴瘦20公斤　哽咽盼交保：每天抓蟑螂放生
血淚開箱文曝！淫魔「1人蹂躪20女」
快訊／高雄女腐屍死亡證書「寫4字」　遺體發還妹妹
快訊／柯文哲哭了！歎「台灣竟然還有這種冤獄」
1天10組！女接客接到死　人蛇夫妻曝光
有9個女兒！42歲爸爸主動脈剝離腦死　1家10口待援助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前屋主孤獨死　她掀開地毯驚見「黑色手印」滲入木地板

日本山形新幹線列車再度撞熊　停駛1小時！專家揭熊頻繁出沒主因

全球首見！黑色美洲豹野外交配　6分鐘珍貴影像曝光

女中風送醫「下體出血」陳屍病床　驗屍發現生前遭恐怖性侵

快訊／抄襲論文　南韓前總統夫人金建希「教師資格」遭撤銷！

下一個輪到紐奧良！　川普又放話「派國民兵」2周內搞定犯罪

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

少女開車睡著「衝去撞樹」頸椎骨折昏迷　iPhone自動報案救命

夏威夷幾勞亞火山又噴發　熔岩直衝150公尺空中

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　雙方互搶遙控器！

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

前屋主孤獨死　她掀開地毯驚見「黑色手印」滲入木地板

日本山形新幹線列車再度撞熊　停駛1小時！專家揭熊頻繁出沒主因

全球首見！黑色美洲豹野外交配　6分鐘珍貴影像曝光

女中風送醫「下體出血」陳屍病床　驗屍發現生前遭恐怖性侵

快訊／抄襲論文　南韓前總統夫人金建希「教師資格」遭撤銷！

下一個輪到紐奧良！　川普又放話「派國民兵」2周內搞定犯罪

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

少女開車睡著「衝去撞樹」頸椎骨折昏迷　iPhone自動報案救命

夏威夷幾勞亞火山又噴發　熔岩直衝150公尺空中

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　雙方互搶遙控器！

陳文茜對抗黑色素癌　我接受它　看可不可以把它殺死

軍公教也適用！勞動部修法增彈性　育嬰假可用「日」請、照顧假可用「時」請

銀行凍結帳戶惹民怨　綠委要金管會檢討：防詐不能犧牲民眾權益

前屋主孤獨死　她掀開地毯驚見「黑色手印」滲入木地板

日本山形新幹線列車再度撞熊　停駛1小時！專家揭熊頻繁出沒主因

年收上看200萬元！饗賓集團翻轉餐飲低薪　王品儲備幹部46K起

「休賽季之王」告別NBA？　西蒙斯糟爆料可能退休

蔡依林被抓包晚上10點還沒睡！　限動親回：餐廳服務生也提醒了

台灣館閃耀史瓦帝尼國際商展　三方投資設廠開創經貿新局

快訊／台中電動機車「停止狀況」突起火！疑電池問題釀災

【再不鎖車門啊】朋友慣性不鎖車她偷溜進去　擺拍四格限動後才被發現XD

國際熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

世界最大冰山崩裂　數週內將完全消失

葡萄牙百年地標纜車「榮耀升降機」出軌！　至少15死18傷

川普砍經費施壓哈佛大學翻車了！　美法官裁定違憲

他招人妻、女學生猥褻直播

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　互搶遙控器

直播露下體...撈1億8000萬　男女四人被抓了！日本社長卻笑出來

普丁警告烏克蘭：和談終結俄烏戰爭　否則我會透過武力實現

夫妻控訴AI慫恿兒輕生　ChatGPT將推家長監控功能

韓陸軍大尉「爆頭慘死」　遺體旁有K-2步槍

市場盼降息！Google獲判免拆Chrome飆漲逾9％　台積電ADR漲超1％

更多熱門

相關新聞

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　互搶遙控器

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　互搶遙控器

會談前，雙方隨行人員因會議室空調溫度高低意見不合而展開拉鋸戰，甚至一度由兩國人員在空調控制器前「僵持不下」

打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」

打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

關稅難談！　謝金河：一個小台灣對美貿易順差超車印度

關稅難談！　謝金河：一個小台灣對美貿易順差超車印度

關鍵字：

國際焦點全球和平指數GPI台灣冰島俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面