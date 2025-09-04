全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

▲冰島連續18年蟬聯「全球最和平國家」冠軍寶座。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2025年全球和平指數（Global Peace Index, GPI）出爐，台灣以得分1.730排行第40名，比去年還要下降2名。至於冰島則是「連續第18年」蟬聯全球最和平國家，愛爾蘭、紐西蘭及瑞士則緊隨其後，而亞洲僅新加坡入榜前10名。另一方面，俄羅斯首度被列為全球最不和平國家，凸顯國際局勢充滿挑戰。

冰島長期以來位居榜首，主要是因為低犯罪率、極低軍事化及警方不配槍制度，展現高度社會信任與安全感，由於社區凝聚力強，加上公共空間安全，孩童可放心獨自活動，日常生活安穩平和。

愛爾蘭排名第2，從歷史衝突國家轉型為和平社會，中立軍事政策與包容性治理減少社會不平等、提升穩定性。紐西蘭則進步至第3名，受益於嚴格槍械管制、恐怖攻擊事件少，以及毛利文化與慢節奏生活，增進社區和諧與互信。

前10名其他國家依序為奧地利、瑞士、葡萄牙、丹麥、斯洛維尼亞及芬蘭，普遍以低犯罪率、良好治理、社會福利及教育制度維持和平穩定。

至於台灣本次排名第40名，顯示在國際安全環境中仍面臨挑戰。

全球平均和平程度較去年下降0.36%，共有74個國家改善、87個國家惡化，106個國家提高國防開支，其中以以色列增幅最明顯。報告指出，今年國家間衝突數量達二戰以來最高水準，光是今年就爆發3起，多國透過軍事化因應安全威脅。

此次全球和平指數（GPI）揭示各國和平現況，也凸顯治理、社會制度與文化因素對國家穩定的重要性，為國際和平倡議提供參考指標。