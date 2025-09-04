屏基再創醫療里程碑　與美國心臟學會攜手守護心跳聲

▲屏東基督教醫院與美國心臟學會簽署胸痛中心備忘錄。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院再創台灣醫療新頁！2025年8月29日，屏基於西班牙馬德里舉行的歐洲心臟病學會（ESC）大會上，與美國心臟學會正式簽署「國際胸痛中心認證合作備忘錄」（MOU），由屏基急重症副院長黃偉春代表出席。

未來將依循AHA國際標準推動胸痛中心認證，全面強化急性心肌梗塞與胸痛病患的診斷與治療品質。美國心臟學會代表 Josh Onia 與 Amy Tam 特別指出，這是台灣胸痛照護邁向國際舞台的重要里程碑，也將成為亞太地區心臟病患者的重要助力。

屏基院長吳榮州表示，心臟疾病長年威脅國人健康。屏基自民國88年成立心導管團隊以來，屏基結合急診、心臟內外科等專業資源，24小時待命，成為南台灣重要的「救心重鎮」。

近五年統計顯示，屏基導管室每年完成約3,600人次檢查與處置，其中介入治療超過1,200人次。除了醫院端的努力，屏基自2018年起與屏東縣政府及扶輪社合作推動救護車心電圖傳輸系統，讓病患在送醫前即可完成心電圖判讀。

2024年更結合健保署高屏業務組與衛生局，率先透過「醫院總額風險調整移撥款」支持「跨院合作救護車心電圖計畫」，2025年起更由屏基擔任統籌醫院，聯合高屏澎急救責任醫院，共同守護南台灣的心跳聲。

屏基副院長黃偉春指出，美國心臟學會胸痛中心認證分為兩個層級：初級轉診胸痛照護（Primary Chest Pain Center）與全方位胸痛照護（Comprehensive Chest Pain Center）。此次屏基與美國心臟學會簽署的合作，正是針對全方位胸痛照護。這意味著屏基未來將全面比照國際標準，建構「從到院前到後期照護」無縫串聯的完整流程。

認證內容涵蓋到院前救護、急診分流、心電圖判讀、心導管室啟動、重症照護，甚至延伸至營養、復健、藥事、社工、戒菸與智慧照護等跨領域團隊，真正落實「以病人為中心」的照護理念。



屏基是重度級急救責任醫院，也是屏北地區唯一能全年無休24小時處理心肌梗塞的醫院。根據2022年至2025年的統計，屏基每年平均搶救超過350位心肌梗塞患者。屏基心臟內科主任張雲德強調，此次能與美國心臟學會攜手合作，不僅是國際認證標準的導入，更是對屏基全體醫護專業與照護品質的高度肯定。

屏東基督教醫院此次與美國心臟學會簽署胸痛中心合作備忘錄，不僅奠定台灣與國際心臟醫療接軌的重要基礎，更展現屏基守護南台灣的決心。未來，屏基將持續精進，確保每一位胸痛與心臟急症病患，都能在黃金時間獲得最安全、最專業、最完整的照護。