政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「反滲透法」判無罪不代表真無罪？梁文傑解釋：中共用盡方法隱蔽

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨立法院黨團下午在臉書發文批評，陸委會副主委梁文傑在立院內政委員會答詢時稱「反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」已凌駕法律，只差沒說出「黨說你有罪，你就有罪」。對此，梁文傑深夜反駁，中共用各種方式隱蔽，我方掌握證據困難，「反滲透法」的起訴率和定罪率不高，正因司法機關必須依法偵辦和依法審判，沒辦法像國民黨所稱「黨說你有罪你就有罪」。

梁文傑：中共用盡方法隱蔽　證據掌握困難

梁文傑表示，要構成「反滲透法」的罪行，必須證明嫌疑人的行為是受到中共機關或其派遣人員的指示而所為，但因為中共往往用各種方式隱蔽人員身份和資金來源，所以當我方困難掌握證據時，司法機關經常難以起訴或判決有罪。

梁文傑強調，以上原因正是偵辦這類案件的最大難題，「國家安全法」也是類似的情況。

梁文傑：「反滲透法」起訴、定罪率低　無法「黨說你有罪就有罪」

梁文傑說，「反滲透法」通過以來的起訴率和定罪率不高，正是因為司法機關必須依法偵辦和依法審判，沒辦法像國民黨所稱「民進黨說你有罪你就有罪」。

梁文傑還說，當此中共聲稱要制裁偵辦「反滲透法」和「國家安全法」的司法人員之時，各個政黨都應該做司法人員的後盾，共同修法讓「反滲透法」和「國家安全法」更為完備，更有效抵抗中共各種滲透手法。

國民黨團：梁文傑「超越法律」　全台法院以後無判決必要

國民黨立院黨團下午在臉書發文，指梁文傑是「超越法律的男人」，在內政委員會答詢時說「反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」，見解超越法律、凌駕法律。

國民黨立院黨團指出，梁文傑只差沒說出：「黨說你有罪，你就有罪」。梁文傑的言論，已經違反「罪刑法定原則」、「無罪推定原則」、行政司法不應互相干預的「權力分立原則」。

國民黨立院黨團還說，以後全台灣的各級法院，都沒有判決的必要，因為法院判有罪，也不一定有罪，就像新潮流大佬吳乃仁因台糖案被判有罪，只要賴清德主觀不認為他有罪，就不用退出政壇。

