　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20分鐘喚醒沉睡大腦 屏基新療法助中風患者重拾語言+行動力

▲屏東基督教醫院引進先進的重複經顱磁刺激治療系統，治療腦中風及相關神經疾病。（圖／屏基提供）

▲屏東基督教醫院引進先進的重複經顱磁刺激治療系統，治療腦中風及相關神經疾病。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院引進先進的重複經顱磁刺激治療系統（rTMS），為腦中風及相關神經疾病患者帶來全新的康復契機。這項非侵入性神經調控技術，透過重複磁場刺激大腦特定區域，活化受損或沉寂的神經路徑，促進神經可塑性與功能恢復，治療過程無須開刀、時間短且疼痛感輕微，每次僅需20至30分鐘，無須住院。

▲屏東基督教醫院引進先進的重複經顱磁刺激治療系統，治療腦中風及相關神經疾病。（圖／屏基提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

神經內科主任陳昶宏醫師表示，重複經顱磁刺激治療系統已廣泛應用於中風復健，能有效改善偏癱、語言障礙、吞嚥困難與情緒障礙等多重後遺症，特別適合急性或慢性中風後出現肢體或語言障礙的患者，無論是在3至6個月內的復健黃金期或復健遇瓶頸者，都有機會提升自理能力、降低生活依賴。不過，若患者體內有心律調節器、金屬植入物，或患有未控制的癲癇與嚴重心血管疾病，需經專業評估後決定是否適合治療。

治療過程中會將特製線圈放置於患者頭部，發出可穿透頭皮與頭骨的磁脈衝，刺激大腦運動及語言區域，藉此提升神經活性，幫助患者逐步恢復肌力、語言與認知功能。完整療程約需10至20次，大多患者僅感到輕微頭皮刺痛或肌肉抽動，副作用少見且可耐受。

研究顯示，連續兩週共10次的重複經顱磁刺激治療搭配傳統復健，可顯著改善中風後遺症，且中風早期的治療效果更為明顯。除中風外，此技術亦被廣泛應用於憂鬱症、焦慮症、帕金森氏症、阿茲海默症、偏頭痛、慢性疼痛、睡眠障礙及耳鳴等疾病。

屏基自今年5月引進重複經顱磁刺激治療系統，目前有15位病人接受此項治療。28 歲的郭先生今年3月因中風導致右側肢體無力及失語，接受兩週重複經顱磁刺激後，已能說出「吃飯」、「痛」等詞彙，一個半月後更能表達完整句子，並在家中放下拐杖自行行走。這樣的進步不僅鼓舞了郭先生，也讓家人對後續康復充滿信心。

另一位 75 歲的陳先生因車禍造成頭部外傷，傷癒後卻出現偏頭痛的困擾，嚴重影響睡眠與生活品質。嘗試重複經顱磁刺激治療後，頭痛症狀明顯減輕，睡眠改善，語言與思考反應也比以往清晰，生活逐漸回到正軌。

陳昶宏主任強調，中風是影響國人健康的主要原因之一，後遺症常讓患者及家屬承受沉重負擔。重複經顱磁刺激治療系統為復健提供了新方向，尤其對具神經可塑性的患者，可望帶來突破性的康復成果。他呼籲民眾，一旦發生中風應及早就醫，並積極配合復健與適當治療，才能最大限度地恢復生活品質與自主能力

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」
柯文哲要「闖3關」拚交保！　法界：10月是關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

《七龍珠》雷達一卡通8/20限時預購！粉絲童年回憶成真

髮型師「不舉」半夜還痛醒　醫提醒：40歲後小心這病找上門

微電車「無保險」亂象多　交通部修法：租借前要教學、強制投保

有核電就能降電價？作家籲「不該被誤導」：不是想騙就是被騙

颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50

台灣好行3.0換新塗裝　移動博物館8月起中南東巡迴

20分鐘喚醒沉睡大腦 屏基新療法助中風患者重拾語言+行動力

飛日本「來回1萬有找」　達人揭超佛組合：極度強大的存在

7萬生活費「想全買0050」　網點出1關鍵勸：還是需要的

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

《七龍珠》雷達一卡通8/20限時預購！粉絲童年回憶成真

髮型師「不舉」半夜還痛醒　醫提醒：40歲後小心這病找上門

微電車「無保險」亂象多　交通部修法：租借前要教學、強制投保

有核電就能降電價？作家籲「不該被誤導」：不是想騙就是被騙

颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50

台灣好行3.0換新塗裝　移動博物館8月起中南東巡迴

20分鐘喚醒沉睡大腦 屏基新療法助中風患者重拾語言+行動力

飛日本「來回1萬有找」　達人揭超佛組合：極度強大的存在

7萬生活費「想全買0050」　網點出1關鍵勸：還是需要的

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

道奇錯失點亮魔術數字良機　羅伯斯嘆：本該贏下

女高中生超商專心滑手機　色男彎腰手伸裙下偷拍

台灣米其林摘星名單今揭曉！頤宮挑戰8連霸　台南力拚「破蛋」　

台大醫院研究發現B肝新指標　2類患者「肝功能正常」仍應評估治療

快訊／台股收盤大跌129.02點　台積電漲5元至1185

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

南韓鐵路重大交通事故！７人檢修軌道「遭列車衝撞」　2人當場死亡

中菲行淡水河關渡淨溪　清理逾500公斤垃圾展現ESG永續承諾

中嘉寬頻雙子星深耕台南　榮獲第25屆金視獎「創新服務獎」

【律師比中指嗆警】慘遭噴辣椒水壓制！正妹坐一排看大場面：一路好走

生活熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

新埔站可怕人潮曝　網嘲：台北最high上班城

台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有104席

板南線加班車調整！2列空車專送江子翠

書店宣布下架日本翻譯漫畫：別用中國用語

更多熱門

相關新聞

從保溫箱到舞台　早產兒齊謝「卓爸」守護

從保溫箱到舞台　早產兒齊謝「卓爸」守護

感念卓德松醫師40年來守護早產兒與重症孩童的奉獻，屏東基督教醫院於今(9日)下午舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，邀請曾受卓醫師照顧的病童及其家屬齊聚醫院，用行動見證生命奇蹟，並向這位默默奉獻40載的醫者表達最深的感謝與敬意。卓醫師則呼籲社會大眾響應屏基智能醫療大樓的募款，無論金額多寡，涓滴成河，一起打造更先進堅實的醫療環境，讓每個家庭都能聽見孩子的笑聲，所有孩子都能在這樣的守護下，健康長大。

「卓爸40」感恩慶典　屏基溫情召集

「卓爸40」感恩慶典　屏基溫情召集

屏基引進「海福刀」治療攝護腺癌

屏基引進「海福刀」治療攝護腺癌

助萬名病童站起來　屏基舉辦「勝利者同學會」

助萬名病童站起來　屏基舉辦「勝利者同學會」

三國扶輪社跨國合作　助力屏東基督教醫院

三國扶輪社跨國合作　助力屏東基督教醫院

關鍵字：

屏東基督教醫院神經康復中風治療rTMS神經科技

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面