地方 地方焦點

從保溫箱到舞台！早產兒齊謝屏基「卓爸」40年守護

▲屏東基督教醫院「卓爸40」感恩會。（圖／屏基提供）

▲屏東基督教醫院「卓爸40」感恩會。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

感念卓德松醫師40年來守護早產兒與重症孩童的奉獻，屏東基督教醫院於今(9日)下午舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，邀請曾受卓醫師照顧的病童及其家屬齊聚醫院，用行動見證生命奇蹟，並向這位默默奉獻40載的醫者表達最深的感謝與敬意。卓醫師則呼籲社會大眾響應屏基智能醫療大樓的募款，無論金額多寡，涓滴成河，一起打造更先進堅實的醫療環境，讓每個家庭都能聽見孩子的笑聲，所有孩子都能在這樣的守護下，健康長大。

▲屏東基督教醫院「卓爸40」感恩會。（圖／屏基提供）

▲屏東基督教醫院「卓爸40」感恩會。（圖／屏基提供）

這次参加人員約250人，有住院832天的李小妹、有出生體重最輕530公克的鍾小弟，也有20歲的雙胞胎、31歲的青年，場面溫馨熱絡。

▲屏東基督教醫院「卓爸40」感恩會。（圖／屏基提供）

▲屏東基督教醫院「卓爸40」感恩會。（圖／屏基提供）

67歲的卓德松醫師，民國74年從台灣大學醫學系畢業後，即選擇到偏鄉的屏東基督教醫院服務。從住院醫師做起，專注於早產兒、新生兒與小兒重症醫療。以院為家的卓醫師，護理人員說「ICU就是他的床」，甚至卓醫師的孩子還曾童言童語地說「我爸爸是病人的爸爸」。在卓德松醫師及兒科團隊的努力下，屏基的新生兒加護病房從無到有，現在每年照顧超過屏東縣三分之一的早產兒，並持續擔任第一線主治醫師至今整整40年。

慶典以卓醫師爽朗具特色的笑聲開場，讓與會來賓會心一笑，屏基將卓德松醫師的從醫歷程製作成兒童繪本「卓爸的約定」，由身為早產兒媽媽的愛笑豬姊姊蘇莞婷以說故事的方式演繹。數位家屬分享生命奇蹟的歷程，前屏東縣衛生局局長李昭仁，談起孫女一出生就感染A型流感緊急轉院到屏基，命懸一線之際，幸有卓醫師日夜照顧，才能度過危機，如今已是健康活潑的少女。賀小姐回憶11年前，女兒出生時才860公克，顧不了生產時的疼痛，撐起上半身看到卓醫師幫女兒緊急插管急救，接著還併發呼吸窘迫、些微腦出血，全靠卓醫師從死神那把女兒搶救回來，並且幸運地沒有遺留後遺症。

如今，當年的早產兒不僅健康長大，還成為音樂小小表演者，現場彈奏鋼琴與小提琴，獲得滿場熱烈掌聲。屏東縣醫師公會也帶來薩克斯風表演，展現醫界同行對卓醫師的支持與敬佩。

屏基退休員工巴小姐76年入職屏基時，就在新生兒加護病房與卓醫師共體時；她表示，卓醫師就是一位視病猶親的醫師，很少發脾氣，總用可愛的笑聲化解尷尬氣氛。當年醫療資源不足，要使用呼吸器必須自己推氧氣瓶裝置、使用電鍋煮奶瓶、清早驗尿用燒尿方式等等⋯，每每話當年，現在年輕的護理師都無法置信。

最後卓德松醫師將新生兒加護病房值班室的鑰匙交給黃富槻醫師，象徵傳承照護新生兒的使命。在全場合唱詩歌〈耶和華祝福滿滿〉與切蛋糕儀式後，為這場充滿回憶與愛的慶典畫下完美句點。

卓醫師分享時謙虛地表示：「我只是做了一個醫師該做的事。」他也期盼未來能有更多年輕醫療人員選擇小兒科並加入偏鄉行列，「因為屏東的孩子，值得被更好地照顧。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

卓德松醫師屏東基督教醫院早產兒

