邱泰源「最後一天上班」跟賴清德同台　直呼「今年台灣醫療起飛」

▲即將卸任的衛福部長邱泰源出席第21屆國際東洋醫學學術大會。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

衛福部長邱泰源明日（9月1日）就要卸任衛福部長，他今天（31）陪同總統賴清德出席「國際東洋醫學學術大會」前，接受訪問時表示，這幾天衛福部有幫他辦歡送會，平常心快樂過每一天，他強調自己不會不捨，行政團隊人才非常多，調整陣容行政團隊再出發；他也說，今年台灣醫療起飛，生技方面也做很好，期待台灣在醫療、保健、長照方面有所進步。

邱泰源受訪時表示，他非常平常心、快樂過每一天，同仁都很辛苦，自己從醫以來，都是抱持社會關懷的角度做好每一天，後來當立委也覺得每天都很充實，無論哪個位置對他來說都是充滿挑戰。

邱泰源說，他依然會跟大家一起來關心台灣發展、照顧台灣人民。他強調，希望能繼續推動總統賴清德的「健康台灣」的願景，並感謝行政院的支持，衛福部提出11項工作項目，希望一個一個落實，因為都很重要，健康台灣深耕計劃已經啟動，這動用了全國智慧跟經驗。

邱泰源期許，相信幾年以後，可以提升台灣醫療品質，在醫療環境方面也會有很大的改善。他說，今年台灣醫療起飛，生技方面也做很好，期待台灣在醫療、保健、長照方面有所進步。

對於離任是否會不捨，邱泰源強調，「一點也不會」，行政團隊各領域的人才非常多，調整一下讓行政團隊再出發，他要給新的團隊最大的祝福，無論自己在哪裡都會給他們支持，許多政策他也會盡自己所能來幫國家做事。