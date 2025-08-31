　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱泰源「最後一天上班」跟賴清德同台　直呼「今年台灣醫療起飛」

▲▼即將卸任的衛福部長邱泰源出席第21屆國際東洋醫學學術大會。（圖／記者李毓康攝）

▲即將卸任的衛福部長邱泰源出席第21屆國際東洋醫學學術大會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者陶本和／台北報導

衛福部長邱泰源明日（9月1日）就要卸任衛福部長，他今天（31）陪同總統賴清德出席「國際東洋醫學學術大會」前，接受訪問時表示，這幾天衛福部有幫他辦歡送會，平常心快樂過每一天，他強調自己不會不捨，行政團隊人才非常多，調整陣容行政團隊再出發；他也說，今年台灣醫療起飛，生技方面也做很好，期待台灣在醫療、保健、長照方面有所進步。

邱泰源受訪時表示，他非常平常心、快樂過每一天，同仁都很辛苦，自己從醫以來，都是抱持社會關懷的角度做好每一天，後來當立委也覺得每天都很充實，無論哪個位置對他來說都是充滿挑戰。

邱泰源說，他依然會跟大家一起來關心台灣發展、照顧台灣人民。他強調，希望能繼續推動總統賴清德的「健康台灣」的願景，並感謝行政院的支持，衛福部提出11項工作項目，希望一個一個落實，因為都很重要，健康台灣深耕計劃已經啟動，這動用了全國智慧跟經驗。

邱泰源期許，相信幾年以後，可以提升台灣醫療品質，在醫療環境方面也會有很大的改善。他說，今年台灣醫療起飛，生技方面也做很好，期待台灣在醫療、保健、長照方面有所進步。

對於離任是否會不捨，邱泰源強調，「一點也不會」，行政團隊各領域的人才非常多，調整一下讓行政團隊再出發，他要給新的團隊最大的祝福，無論自己在哪裡都會給他們支持，許多政策他也會盡自己所能來幫國家做事。

▲▼總統賴清德(左二)與即將卸任的衛福部長邱泰源(右一)一同出席第21屆國際東洋醫學學術大會。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一家5死！　鄰居鼻酸：祖孫感情很好
快訊／35歲女與4童嚴重碳化　遺體移往殯儀館
疑電線走火釀悲劇　35歲女緊擁4童亡
離奇命案！女腫脹發黑死亡　男友跑去砸醫院
豪宅帥保全值勤照爆紅！竟是「天菜排長」　本尊回應了
普發1萬要來了！近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領
駁勒頸！黃國昌再嗆記者：你夠了嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曹興誠：中共在台進行「木馬屠城」　藍綠內部都被大量滲透

不懼集遊法　黃國昌批賴「用得比馬還兇」：繼續搞2028 30%都不會有

國安官員：中國93閱兵有4目標　「CRINK」領袖齊聚變威權同學會

幕後／中國93閱兵預算＋經損約1540億　展示3大武力一次看

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

大稻埕壓軸場湧14萬人　蔣萬安：愛情要勇敢追求、市長幫到這了

邱泰源「最後一天上班」跟賴清德同台　直呼「今年台灣醫療起飛」

CPTPP入會遭阻撓　陳明祺籲理念相近國家反制中國惡意影響力

林佳龍完成訪菲返台　外交部：深化台菲戰略及經貿合作

「一定修正不合理年改」　羅智強選藍主席射3箭：捍衛軍公教警消　

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

曹興誠：中共在台進行「木馬屠城」　藍綠內部都被大量滲透

不懼集遊法　黃國昌批賴「用得比馬還兇」：繼續搞2028 30%都不會有

國安官員：中國93閱兵有4目標　「CRINK」領袖齊聚變威權同學會

幕後／中國93閱兵預算＋經損約1540億　展示3大武力一次看

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

大稻埕壓軸場湧14萬人　蔣萬安：愛情要勇敢追求、市長幫到這了

邱泰源「最後一天上班」跟賴清德同台　直呼「今年台灣醫療起飛」

CPTPP入會遭阻撓　陳明祺籲理念相近國家反制中國惡意影響力

林佳龍完成訪菲返台　外交部：深化台菲戰略及經貿合作

「一定修正不合理年改」　羅智強選藍主席射3箭：捍衛軍公教警消　

第一金人壽連踩2道紅線　共挨罰180萬

桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生　鄰居鼻酸：祖孫感情很好

我只能放手一搏！斯威雅蒂驚險逆轉　連5年挺進美網16強

「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

林書豪NBA生涯總收入破19億　美媒盛讚：林來瘋永留籃球歷史

快訊／中壢惡火奪5命！35歲女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

「你涉擄人勒贖」退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

不老精神大秀！嘉義2025阿公阿嬤活力SHOW南區競賽

公益同行！金城青商會攜蔡宗豪推「愛陪伴」　推廣共融教育防治家暴

曹興誠：中共在台進行「木馬屠城」　藍綠內部都被大量滲透

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

政治熱門新聞

員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

民眾黨走讀變調包圍官邸？　律師批黃國昌：「非法聚眾」民主之恥

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

民進黨批走讀活動攻擊員警　民眾黨斥抹黑：完全悖離事實

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

「走讀」爆衝突警方依法偵辦　民眾黨：走人行道都要先申請？

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

石崇良幫呂建德緩頰　北市再嗆：部長同意次長造謠？

更多熱門

相關新聞

北市長照覆蓋率爭議　石崇良緩頰：有不足大家一起檢討

北市長照覆蓋率爭議　石崇良緩頰：有不足大家一起檢討

台北市長蔣萬安、衛福部次長呂建德因為補助款爭議、長照布建率數度交鋒，呂建德昨天甚至再批「北市府拿那麼多錢和資源，長照需求服務涵蓋率只贏離島的連江跟金門，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」讓這場中央地方衝突持續。準衛福部長石崇良今（30）日出面緩頰，長照要成功需要中央地方合作，肯定地方努力讓覆蓋率上升，但如果有不足的地方，可以大家一起來檢討、強化。

媽媽餵配方奶爭議　準衛福部長要做2件事

媽媽餵配方奶爭議　準衛福部長要做2件事

呂建德再槓北市長照涵蓋率

呂建德再槓北市長照涵蓋率

將卸任衛福部長　邱泰源：下一步回台大看診、教學

將卸任衛福部長　邱泰源：下一步回台大看診、教學

台大院長讚準衛福部長石崇良「是期待人選」

台大院長讚準衛福部長石崇良「是期待人選」

關鍵字：

邱泰源衛福部台灣醫療健康台灣卸任

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

范斯：隨時準備好「接任總統」

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

快訊／林書豪宣布退休！

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面