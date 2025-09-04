　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抽脂使用「HES」藥物！受害人急性腎衰竭　陳昭姿：完全忽視風險

▲國民黨立委陳昭姿立法委員 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委陳昭姿4日「衛福部縱容醫美診所逃避責任 病人權益毫無保障」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委陳昭姿今（4日）陪同一名醫美受害者林小姐開記者會，林女控做完自體脂肪填補手術卻造成終身洗腎、腳趾頭發黑，然診所切割主治醫師，主治醫師又卸責給麻醉醫師。對此，陳昭姿說，衛福部醫事司能認同診所僅以「租場地、租開刀房」之名，便規避所有醫療責任嗎？另林小姐丈夫提到手術過程中使用「HES」藥物，陳昭姿表示，診所將HES當做例行「血漿擴充劑」使用，完全忽視藥品適應症與風險警示，食藥署是否認為HES適合用於抽脂手術？

陳昭姿4日在立法院舉辦「衛福部縱容醫美診所逃避責任 病人權益毫無保障」記者會，陳情人林小姐、林小姐的丈夫、陳情人委任律師黃中麟、衛生福利部醫事司代表、食藥署代表出席。

林小姐表示，她因為身形偏瘦想改善臉頰凹陷問題，做了很多功課跟諮詢很多家醫美診所，最後經友人介紹「恆美學診所」醫師謝忠佑，並於今年6月21日交由謝執刀，是做自體脂肪填補手術；在首次諮詢過程中，謝評估她大腿脂肪量不足填補要改善部位，第二次諮詢時，經業務引導說服，傳統抽脂改成「威塑抽脂」；手術當天，臨時被告知大腿脂肪不夠，可以抽後腰，不過她選擇相信專業。孰料，手術結束後她全身癱軟無力、睜不開眼睛，返家後狀況沒好轉，反而高燒、嘔吐、昏睡、全身癱軟、意識恍惚，且沒辦法正常如廁，先生覺得不對勁，立刻送她到三總掛急診。

林小姐的丈夫則補充，當天抽血報告出來，醫生說是急性腎衰竭，太太馬上被送進加護病房洗腎、打三壓藥，他收到連續兩次病危通知，如今太太每周至少三次洗腎、清創加高壓氧治療，雙腿內側血泡、傷疤、腳趾頭壞死，行動困難，走起路來一拐一拐。

林小姐的丈夫說，恆美學診所不是第一時間道歉、想辦法處理，而是開始切割跟卸責，稱謝忠佑只是租借場地，謝忠佑則說是麻醉醫師問題，自己只是外包，現在不願出面，「要我們去告他」，但「他們又跟我說」，查到手術過程中使用「HES」藥物，說這藥物有問題，是麻醉醫師使用，要請麻醉醫師負責，但現在麻醉醫師都找不出來跟他們見面，這醫療悲劇由誰負責？

陳昭姿表示，無論醫師與診所間是雇傭還是承攬關係，對病人而言，醫療契約的締結對象始終是診所。醫事司能認同診所僅以「租場地、租開刀房」之名，便規避所有醫療責任嗎？

陳昭姿另指出，HES類成分藥品屬於需要做風險管理計畫的藥品。HES適應症是「單獨使用晶質輸注液無法治療之急性出血導致之低血容積病人。無法取代紅血球及血漿中的凝血因子」。然而診所卻將HES當作例行「血漿擴充劑」使用，完全忽視藥品適應症與風險警示。陳昭姿質疑，食藥署是否認為HES適合用於抽脂手術？如此用法是否恰當？

陳昭姿呼籲，衛福部必須徹底整頓醫美產業亂象，從診所責任到藥品使用都應嚴加規範。醫美絕不能淪為醫療人員牟利的工具，更不該踐踏醫德與倫理，應還給民眾一個安全、可信賴的醫療環境。

09/03 全台詐欺最新數據

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！
獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響
獨／人蛇夫妻結婚照曝！　逼女賣淫慘死
柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」
9天考回台大醫！台中學霸妹絕美照曝
蔡依林遭疑「交到壞朋友」　大咖天后招了：損友無誤
銀行放貸限額排除新青安　央行：與政策方向一致
新青安鬆綁！營建股炸裂漲6.8%　分析師勸謹慎

抽脂使用「HES」藥物！受害人急性腎衰竭　陳昭姿：完全忽視風險

一名林姓小姐與其先生今（4日）在民眾黨立委陳昭姿陪同下舉辦記者會，控訴「恆美學診所」的醫師謝忠佑6月21日幫她完成自體脂肪填補手術返家後，她高燒、嘔吐、昏睡、全身癱軟，被丈夫送到三總急診，被診斷是急性腎衰竭，在加護病房住了10天，且兩度病危，目前每周至少三次洗腎、清創加高壓氧治療，雙腿內側血泡、傷疤、腳趾頭壞死，然診所說是謝忠佑問題，謝又說麻醉醫師問題，但現在也找不出麻醉醫師跟他們見面，質問這醫療悲劇該由誰負責？

