被害人抽脂釀終身洗腎、腳趾壞死　診所、開刀醫師不扛「卸責麻醉師」

▲一名林姓小姐與其先生今（4日）在民眾黨立委陳昭姿陪同下舉辦記者會控訴「恆美學診所」。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

一名林姓小姐與其先生今（4日）在民眾黨立委陳昭姿陪同下舉辦記者會，控訴「恆美學診所」的醫師謝忠佑6月21日幫她完成自體脂肪填補手術返家後，她高燒、嘔吐、昏睡、全身癱軟，被丈夫送到三總急診，被診斷是急性腎衰竭，在加護病房住了10天，且兩度病危，目前每周至少三次洗腎、清創加高壓氧治療，雙腿內側血泡、傷疤、腳趾頭壞死，然診所說是謝忠佑問題，謝又說麻醉醫師問題，但現在也找不出麻醉醫師跟他們見面，質疑這醫療悲劇由誰負責。

陳昭姿4日在立法院舉辦「衛福部縱容醫美診所逃避責任 病人權益毫無保障」記者會，陳情人林小姐、林小姐的丈夫、陳情人委任律師黃中麟、衛生福利部醫事司代表、食藥署代表出席。

林小姐表示，她因為身形偏瘦想改善臉頰凹陷問題，做了很多功課跟諮詢很多家醫美診所，最後經友人介紹「恆美學診所」謝忠佑，並於今年6月21日交由謝執刀，是做自體脂肪填補手術，但她從沒想過，單純醫美手術讓人生變調，甚至推到死亡邊緣。

林小姐指出，在首次諮詢過程中，謝忠佑本來評估她大腿脂肪量不足填補要改善部位，第二次諮詢時，經業務引導說服，傳統抽脂改成「威塑抽脂」 ，雖費用提高一些，不過可抽取更多脂肪來完成手術；手術當天，臨時被告知大腿脂肪不夠，可以抽後腰，而她選擇相信專業。林小姐質疑，事後回想，是否謝忠佑未經過詳細診療評估做手術，導致手術時程、麻藥時程拉長，以致她身體沒辦法負荷這些藥物，造成今天的悲劇。

回憶起當天手術結束，林小姐說，她全身癱軟無力、睜不開眼睛，也無法自行行走，全程由診所人員攙扶，對方說麻藥未退，回去休息一兩小時就沒事，結果返家後狀況沒好轉，反而高燒、嘔吐、昏睡、全身癱軟、意識恍惚，且沒辦法正常如廁，先生覺得不對勁，立刻送她到三總掛急診，最後她只記得醒來已經全身插滿管子，才知道是被緊急送到加護病房。

林小姐哽咽表示，躺在加護病房十天內，身體有不同狀況發生，而她看自己插滿管子、雙腿包滿紗布跟繃帶，心想已經審慎評估，為何這種事發生在自己身上，接下來該怎麼生活、日子快樂不起來，「那段時間我非常害怕」，更害怕自己撐不下去。

林小姐丈夫則補充，當天抽血報告出來，醫生說是急性腎衰竭，太太馬上被送進加護病房洗腎、打三壓藥，他收到連續兩次病危通知，「我人生從來沒那麼害怕過」，也沒想過躺在醫院的那個人是陪他走20年的人。林小姐丈夫說，太太每周至少三次洗腎、清創加高壓氧治療，雙腿內側血泡、傷疤、腳趾頭壞死，行動困難，走起路來一拐一拐。

林小姐丈夫說表示，他們生活整個被毀了，太太沒辦法工作，很多事情需要他的幫忙，他也要分身照顧兩孩子，「我很努力在撐，但心裡很痛」，不過更痛的是恆美學診所的態度，對方不是第一時間道歉、想辦法處理，而是開始切割跟卸責。

林小姐丈夫透露，恆美學診所稱謝忠佑只是租借場地，謝忠佑則說是麻醉醫師問題，自己只是外包，現在不願出面，「要我們去告他」，但「他們又跟我說」，查到手術過程中使用一種藥物，說這藥物有問題，是麻醉醫師使用，要請麻醉醫師負責；而最離譜的是，當初他們用35萬現金付款，然現今都沒開收據，所以他們連一張可以證明付款的正式文件都拿不到。

林小姐丈夫也說，恆美學診所負責人鄒承軒，每次都是他請求診所，才勉強出來一次，一直到現在，他連聯絡方式都無法取得；診所說是謝忠佑問題，謝又說麻醉醫師問題，但現在麻醉醫師都找不出來跟他們見面，這醫療悲劇由誰負責？鄒承軒要躲到什麼時候？謝忠佑說手術成功，結果出事推給麻醉醫師，要不要負責？

林小姐丈夫強調，今天他不是求同情，而是沒想到一次醫美手術，家庭從幸福變支離破碎，這不是單一個案，而是整個制度漏洞的爆發，如果今天他的太太無法得到公道，那台灣有多少家庭會在這種醫美診所冷漠卸責下被毀掉。

律師黃中麟指出，被害人在恆美學診所已簽署多項文件，諸如手術同意書、麻醉同意書，文件上可清楚看到恆美學診所字樣、文字跟標章，手術也是在恆美學診所信義診所內完成，所以判斷種種事證都足以證明醫療契約是跟恆美學診所締結，所以其診所及醫療團隊要負起本件醫療督導及管理責任。

黃中麟也指，當被害人欲離開診所時，已明顯出現身體異常，然診所及醫師只告知麻藥未退，卻未第一時間採取必要檢查措施跟評估、確定病因，更沒有安排轉診至鄰近大醫院進一步檢查，顯然違反「合理臨床專業裁量」的判斷標準；被害人雖保住性命，帶腎臟功能幾近毀敗，需要終身洗腎，數隻腳趾也因此會死，可能截肢，嚴重影響行走能力。

黃中麟說，依照我國《刑法》、《醫療法》、《民法》等規定，診所負責人及其醫師等，除應負擔《民法》連帶賠償責任外，更可能成立《刑法》過失重傷等罪，這部分除向衛生局提申訴調解外，後續被害人也會向北檢提告《刑法》過失傷害跟過失重傷等罪。

另黃中麟提到，林小姐最無法接受的是，診所醫療團隊在如此疏失後沒有正視，竟透過律師跟診所回函，表示恆美學跟謝忠佑是單純開刀房租令關係，跟恆美學並無關係，企圖切割責任，但經被害人查詢，事實是診所的官網將謝列為主治醫師，官方社群也多次刊登謝提供醫療服務資訊，這些都可以證明該診所與律師回函跟事實不符。