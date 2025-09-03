王正坤分享「大學式經營醫美」　敏實科大導師會議啟發品牌思維

▲敏實科技大學邀請藝群醫美集團董事長王正坤醫師分享品牌經營理念，現場互動熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

敏實科技大學 2日下午舉辦「導師會議暨知能研習」，校長曾信超特邀藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，以「如何打造藝群醫美集團品牌－以醫學知識為核心」為題演講，分享如何用經營大學的方法發展醫美品牌。

▲王正坤醫師分享如何以經營大學的方法打造醫美品牌，獲敏實科大曾信超校長頒發感謝狀。

王正坤醫師以20年醫學教育經驗，說明藝群集團如何快速展店21家連鎖診所，並分享預防醫美副作用與知識永續傳承的重要性。曾信超校長會後頒發感謝狀，感謝王醫師跨界帶來寶貴經驗。

王正坤醫師回顧1997年創立藝群皮膚科診所起，就把藝群當成「一所大學」經營，每週舉辦醫師讀書會，研讀國內外醫學論文與教科書，建立完整知識管理制度，以醫療專業為核心塑造品牌形象，並藉此達到快速展業與維持醫療安全。他指出，藝群集團的營運邏輯與大學教育極為相似，敏實科大的老師也能借鏡此模式，進一步提升教學力與校園品牌力。

敏實科技大學今年招生已全數額滿，學生可免費赴歐洲實習一年並領薪，背後母企業「敏實集團」為全球前十汽車零組件大廠，市值逾 1267 億元，提供畢業生優質就業機會。

王正坤醫師強調，不論醫美或教育，唯有以專業知識、持續學習與安全標準為根基，才能建立長久信賴與品牌發展力。他也以臨床經驗提醒全校師長，醫美五大副作用（雷射反黑、肉毒臉歪、玻尿酸血管栓塞、電音波燙傷、麻醉風險）皆需預防，企業經營亦同理，只有持續學習、精準執行，才能永續發展、培育人才。