台南檳榔攤遭蒙面男持刀搶1萬現金　警8小時火速破案

記者林東良／台南報導

台南市新化區18日下午發生一起檳榔攤強盜案，歹徒持刀行搶得手後逃逸，新化警分局獲報後立即啟動專案小組，在檢警通力合作與科技偵查下，短短8小時內即將47歲吳姓男子犯拘提到案，成功展現警方打擊暴力犯罪的高效率與決心。

▲台南新化區檳榔攤18日下午遭歹徒持刀強盜，警方8小時內迅速破案拘提吳嫌到案依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

新化派出所所長王建智指出，18日約下午3時許，潘姓婦人獨自在新化區中興路某檳榔攤顧店時，遭一名男子徒步接近，對方身高約170至180公分，身穿深色長袖上衣、深色長褲，頭戴深色漁夫帽，並以藍色脖圍蒙面，腳踩藍白拖、戴白色棉手套，持刀威脅後強盜現金新台幣1萬餘元，隨即逃離現場。

新化警分局受理報案後，立即組成專案小組並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，調閱周邊監視器畫面、比對相關情資，迅速鎖定涉案車輛與犯嫌身分。警方於案發後8小時內，成功拘提47歲吳姓嫌犯到案，並查扣作案用刀械、蒙面脖圍及相關衣物等證物。全案經警詢後依刑法強盜罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，相關案情仍持續釐清中。

新化分局強調，對任何形式的暴力犯罪均採取「零容忍」態度，未來將持續強化情資整合與科技偵查能量，迅速打擊不法行為，確保民眾生命與財產安全；也呼籲民眾若發現可疑人事物，務必即時通報警方，共同守護社會治安。

▲警方查扣吳嫌作案用刀械、蒙面脖圍及相關衣物，作為關鍵證物。