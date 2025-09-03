川普虎視眈眈台積電　卓榮泰：台積電100%不會變美積電

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前接受Yahoo《齊有此理》專訪，今（3日）播出。針對關稅談判的進展，卓榮泰說，美國把232條款的談判跟對等關稅的談判綁在一起，雙方的技術性磋商如關稅、非關稅貿易、貿易經濟安全等，都大致都談好了，但最終的總結會議還沒有開。另外，卓也強調，百分之百不會有台積電變美積電的情況，談判的過程是談對等關稅，政府不會要求產業、公司去做什麼投資，也不會替它他做決定。

卓榮泰說，前幾天看到一篇文章說新加坡10%的對等關稅很快就談定了，台灣為什麼不能？因為新加坡對美國來講是順差國，台灣對美國來講逆差國，「美國對我們的要求跟對新加坡是不一樣的」。

卓榮泰提到，現在台灣對美國除了貿易逆差之外，還有高科技產業，「美國很希望台灣能夠幫助他工業化，就是科技產業，所以我們有說過，我們會把台灣這種園區的精神，拿來協助美國」，美國也很希望在232條款的談判當中，讓台灣的晶片製造能在美國本土有一些量出現，但大家都知道，晶片廠的投資設廠不是1、2年就可以完成的，「我們也沒有辦法完全滿足他們是事實啦，但是我們一直在做這樣的談判」。

卓榮泰說，美國把232條款的談判跟對等關稅的談判綁在一起，那為什麼到現在沒有辦法做一個定論？因為台灣還沒有跟美國談到最終的協議，雖然雙方的技術性磋商如關稅、非關稅貿易、貿易經濟安全等，都談過了、大致都談好了，但是最終的那個總結性會議還沒有開。

卓榮泰強調，歐盟也好、日韓也好，都開過這樣的會議，所以他們有最後的協商之後，他們就去談說不要疊加關稅。但台灣還沒有到那個程度，最後的協商還沒有完成，所以們台灣現在是暫時性的20%對等關稅。

卓榮泰提到，鄭麗君副院長、談判代表楊珍妮政委天天都還在準備，上上個禮拜還有跟美方做過視訊。卓說，從8月回來一個月當中，跟美方有三次的視訊會議，「那我們希望盡快來完成，無論數字、條件怎麼樣，總是讓所有的產業能夠定下心」。

而近期也有惡意攻擊，指談判過程都是在飯店視訊、沒有面對面，鄭麗君為此特別釋出與美方官員會晤的照片反擊。對此，卓榮泰說，4月到現在沒有釋出相關照片，是因為這要雙方同意，「任何談判，時間地點人物內容都要雙方同意」，這次是因為在電視上有人提到都是在飯店，第一次用文字說明好像止不住，所以經過交涉釋出幾張照片。他說，在國際談判慣例上，這應該視為有談。

至於川普擬要入股台積電？卓榮泰說，台積電已經說沒有這回事情，不會有外界攻擊所謂「台積電變美積電」的質疑，台積電也已經公開否認說沒有這個事情，不會有這個事情。

卓榮泰說，台積電現在大家知道的就是1650億在美投資，這是公開且是既定的，政府站在產業全球佈局的角度，歡迎、也會協助，政府不會要求產業、公司去做什麼投資，也不會替它做決定。

卓榮泰強調，談判的過程當中是談對等關稅，「我們並沒有替個別廠商做什麼」，那些是台積電自己跟美方的投資的計畫。