普發現金常態化？　卓榮泰：現在絕非那個時候

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前接受Yahoo《齊有此理》專訪，今（3日）播出。針對普發現金議題，行政院長卓榮泰重申，如果認為政府實徵數超過預算數多少就要發現金給國人，等於把累積的力量消耗掉，未來會以事先說明的方式，盡量不要形成討論過程、不要形成一股力量。當前面臨區域穩定挑戰、關稅議題等，未來如果局勢穩定，政府有多一些歲計賸餘拿來普發現金，何樂不為？但現在絕非那個時候。

主持人王時齊問到，在野黨對行政團隊按照過去的戰法，例如普發1萬，變成在野請客行政團隊買單，如果未來喊到普發5萬，那怎麼辦？卓榮泰說，這次是完成整個憲政程序，不完全是按照立法院提案，因為產業支持急著要，930億的產業支持方案在後關稅時代，以及1500億國土韌性，還有對於民生照顧的錢在裡面。且2350億的普發現金不夠又加了10億，這樣才是符合憲政程序。

卓榮泰強調，如果這步沒有走，產業要政府做的事一步都不能做，所有希望政府做好的朋友，到時候會跟政府一樣受到產業界更多更多的要求甚至批評，那大家共同來面對。

卓榮泰提到，先把產業安定好、國土韌性先加強，弱勢民生也照顧了，普發現金這項。他說，去年520總統要求預算編列上不要舉債、除非軍購否則不要隨便編特別預算，但現在都打破，不只編列特別預算還大量舉債。

卓榮泰指出，明年的中央政府總預算舉債2998億，再加上1002億的特別預算，剛好舉債4000億，「這幾年來從來沒有過，就是因為2350億被拿去普發現近，我們有幾個4000億可以舉債？」

卓榮泰說，如果舉債是做軍購、是做產業的支持與經濟的發展，或是做AI新十大建設讓台灣成為科技島，這舉債是有意義的。但如果一直重複，認為政府實徵數超過預算數多少就要發現金給國人，等於把累積的力量消耗掉。

王時齊追問，所以以後不會有這種狀況？卓榮泰說，以後不要形成一個討論過程、不要形成一股力量，事先要去做說明。卓提到，昨天看一些媒體訪問，就有人說1萬元要存起來、有需要再花，這對整個經濟的推動是少的。

卓榮泰強調，不要讓它成為一種討論的趨勢，先告訴各界這些錢應該用在什麼地方，或許幾年後國家太平盛世了、對面國家也不再虎視眈眈，整個印太也比較和平，也沒有這個後關稅時代的大衝擊，比較穩定了，政府有多了一些歲計賸餘拿來普發現金，那哈哈大笑、大家與君同樂，何樂不為？但現在絕非那個時候。