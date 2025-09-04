　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿　「放飛即下班」10分鐘到家

▲陸九三閱兵最終在8萬隻和平鴿及8萬顆氣球放飛的過程中落幕。（圖／翻攝光明網）

▲陸九三閱兵最終在8萬隻和平鴿及8萬顆氣球放飛的過程中落幕。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸昨（3）日舉行紀念抗戰勝利80周年的閱兵活動，活動落幕時，北京天安門廣場同時放飛8萬隻和平鴿與8萬顆氣球，場面十分壯觀。不少人好奇，鴿子們放飛之後會去哪裡？原來，鴿子們經過短暫盤旋後四散飛向各處，目的地就是各自的家，最快的僅十多分鐘就可以返家休息，讓不少網友們笑稱，「放飛即下班！」

▲陸九三閱兵最終在8萬隻和平鴿及8萬顆氣球放飛的過程中落幕。（圖／翻攝光明網）

《光明網》報導，北京市民張先生供出20隻愛鴿參與活動，為確保表現，他提前一天就叮囑鴿子「別掉鏈子」，交鴿後便未再餵食，讓牠們順利起飛後及時歸巢。

據了解，這8萬隻和平鴿全部來自北京市10個區的鴿友提供，由市信鴿協會統一檢查、集中安置於12輛放飛車內。當活動結束時，石景山的鴿友王啟來在家中吹起鴿哨，迎來自家鴿子返家，直呼激動。

▲陸九三閱兵最終在8萬隻和平鴿及8萬顆氣球放飛的過程中落幕。（圖／翻攝光明網）

主辦方表示，為營造最佳效果，放飛車設有水槽、通風機等裝置，並根據和平鴿歸巢特性安排站位。例如，通州鴿子從廣場西側出籠，遇上對向鴿群時會調頭盤旋，於是形成大規模的空中環繞。

此外，為確保鴿子們的狀態，主辦方在半年前便向全北京市徵集，閱兵當天凌晨便將鴿子送入現場，方便牠們藉由磁場定位辨識方向。

本次放飛任務是由680名北京警察學院學生擔任操作手，他們自6月起便接受旗語指揮訓練，力求做到「分秒不差」。操作手張睿軒回憶，剛開始常因默契不足導致開門雜亂，後來反覆操練至形成肌肉記憶，最終，在閱兵當天隨著信號旗一落，12輛放飛車同時開啟鴿籠，8萬隻和平鴿齊飛，為活動畫下圓滿句點。

09/03 全台詐欺最新數據

521 3 5708 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」　送醫搶救中
快訊／新青安重大鬆綁！　行政院今拍板
不滿羅智強踢館黃暐瀚　沈富雄重批：中間選民不要你這嘴臉
恐怖瞬間曝！台中女騎士遭「吞噬」　重輾胸腹四肢亡
「4個兒子全死了」台中百歲嬤跌地求救　見警泣訴
欠千萬賭債！　一家3口陪葬
快訊／高雄女腐屍今解剖　妹妹悲痛現身
前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！　現場照曝

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

中國國家主席習近平昨日（3）在天安門廣場舉行盛大的閱兵儀式，以紀念反法西斯抗戰80周年，並且大秀軍武肌肉，端出各式遠程攻擊、核打擊能力，被認為是把目光放眼全球的威懾力。於此同時，美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）4星上將則於二戰終戰80週年紀念儀式表示，美軍最高職責是嚇阻侵略，但如須一戰，將會拿出壓倒性的絕對優勢，跟盟友夥伴並肩作戰。

金正恩、普丁車內密談　北韓官媒：受國際尊重

金正恩、普丁車內密談　北韓官媒：受國際尊重

川普讚中國九三閱兵「美麗的典禮」：應提到美國的貢獻

川普讚中國九三閱兵「美麗的典禮」：應提到美國的貢獻

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

關鍵字：

北京閱兵和平鴿氣球九三閱兵

