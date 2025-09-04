陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿　「放飛即下班」10分鐘到家

▲陸九三閱兵最終在8萬隻和平鴿及8萬顆氣球放飛的過程中落幕。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸昨（3）日舉行紀念抗戰勝利80周年的閱兵活動，活動落幕時，北京天安門廣場同時放飛8萬隻和平鴿與8萬顆氣球，場面十分壯觀。不少人好奇，鴿子們放飛之後會去哪裡？原來，鴿子們經過短暫盤旋後四散飛向各處，目的地就是各自的家，最快的僅十多分鐘就可以返家休息，讓不少網友們笑稱，「放飛即下班！」

《光明網》報導，北京市民張先生供出20隻愛鴿參與活動，為確保表現，他提前一天就叮囑鴿子「別掉鏈子」，交鴿後便未再餵食，讓牠們順利起飛後及時歸巢。

據了解，這8萬隻和平鴿全部來自北京市10個區的鴿友提供，由市信鴿協會統一檢查、集中安置於12輛放飛車內。當活動結束時，石景山的鴿友王啟來在家中吹起鴿哨，迎來自家鴿子返家，直呼激動。

主辦方表示，為營造最佳效果，放飛車設有水槽、通風機等裝置，並根據和平鴿歸巢特性安排站位。例如，通州鴿子從廣場西側出籠，遇上對向鴿群時會調頭盤旋，於是形成大規模的空中環繞。

此外，為確保鴿子們的狀態，主辦方在半年前便向全北京市徵集，閱兵當天凌晨便將鴿子送入現場，方便牠們藉由磁場定位辨識方向。

本次放飛任務是由680名北京警察學院學生擔任操作手，他們自6月起便接受旗語指揮訓練，力求做到「分秒不差」。操作手張睿軒回憶，剛開始常因默契不足導致開門雜亂，後來反覆操練至形成肌肉記憶，最終，在閱兵當天隨著信號旗一落，12輛放飛車同時開啟鴿籠，8萬隻和平鴿齊飛，為活動畫下圓滿句點。