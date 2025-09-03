　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人　祖籍也曝光

▲▼ 王滬寧會見洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

▲洪秀柱出席九三閱兵，與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見。（圖／記者任以芳攝）

記者許力方／綜合報導

中國大陸舉辦抗戰勝利80週年大會，習近平、普丁、金正恩中俄朝三巨頭首次同框，出現歷史一刻。國台辦事前便預告，將邀請台灣等各界代表人士出席九三閱兵活動，如今受邀名單出爐，包含國民黨前主席洪秀柱、李德維、吳成典、李勝峰等共13人，與我國安單位掌握的名單幾乎一致。

根據中共官媒《央視》頻道《玉淵譚天》3日下午報導，公布了「出席閱兵的台灣同胞名單（部分）」，報導提及出席的台灣人祖籍涵蓋福建、浙江、山東、貴州等地，「這些都是抗戰時期的重要戰場或戰略支點」，並強調台灣也為了抗戰付出巨大犧牲、作出重要貢獻。

▲▼ 。（圖／ETtoday）

▲中共公布受邀閱兵台灣13人名單 。（圖／ETtoday製）

名單名列首位的就是洪秀柱，依次包含李德維、吳成典、李勝峰、周荃、曹原彰、游智彬、郭冠英、徐正文、苑舉正、吳榮元、李尚賢、李春峰。

根據我國安單位的掌握，台灣政界出席九三閱兵2日的名單中，除了洪秀柱、國民黨中常委何鷹鷺等人依舊會出席外，新增國民黨中央委員李德維；而前國民黨秘書長李乾龍則是以「身體不適」為由表示不會參加閱兵。新黨主席吳成典、副主席李勝峰會出席，前立委周荃、曹原彰，以及現任立委陳玉珍的前助理游智彬等人，都確定出席北京93閱兵。

另外統派小黨與社團方面，勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰等人出席；其他則還有自稱「高級外省人」的郭冠英、國民黨前中央委員徐正文，以及台大教授苑舉正。

▼台灣政要赴陸，出席北京93閱兵名單。（圖／AI製表）

▲▼台灣政要赴陸，出席北京93閱兵名單。（圖／AI製表）

09/02 全台詐欺最新數據

480 2 4982 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中興大學傳爆炸意外　女學生緊急送醫
醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人　祖籍也曝光

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人　祖籍也曝光

空中無人機因俄烏戰爭成為近年無人作戰的焦點新興武器，中國在九三大閱兵上罕見向全球展示現代陸戰中也有多型無人裝備的存在。簡單來說，陸上無人作戰裝備在戰場就是一名「鋼鐵」身軀、無懼的戰士，被視為攻堅戰中打頭陣的最佳選擇，將成為登陸或城市巷戰的超強大助攻。

閱兵九三閱兵抗戰洪秀柱

