中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人　祖籍也曝光

▲洪秀柱出席九三閱兵，與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見。（圖／記者任以芳攝）



記者許力方／綜合報導

中國大陸舉辦抗戰勝利80週年大會，習近平、普丁、金正恩中俄朝三巨頭首次同框，出現歷史一刻。國台辦事前便預告，將邀請台灣等各界代表人士出席九三閱兵活動，如今受邀名單出爐，包含國民黨前主席洪秀柱、李德維、吳成典、李勝峰等共13人，與我國安單位掌握的名單幾乎一致。

根據中共官媒《央視》頻道《玉淵譚天》3日下午報導，公布了「出席閱兵的台灣同胞名單（部分）」，報導提及出席的台灣人祖籍涵蓋福建、浙江、山東、貴州等地，「這些都是抗戰時期的重要戰場或戰略支點」，並強調台灣也為了抗戰付出巨大犧牲、作出重要貢獻。

▲中共公布受邀閱兵台灣13人名單 。（圖／ETtoday製）



名單名列首位的就是洪秀柱，依次包含李德維、吳成典、李勝峰、周荃、曹原彰、游智彬、郭冠英、徐正文、苑舉正、吳榮元、李尚賢、李春峰。

根據我國安單位的掌握，台灣政界出席九三閱兵2日的名單中，除了洪秀柱、國民黨中常委何鷹鷺等人依舊會出席外，新增國民黨中央委員李德維；而前國民黨秘書長李乾龍則是以「身體不適」為由表示不會參加閱兵。新黨主席吳成典、副主席李勝峰會出席，前立委周荃、曹原彰，以及現任立委陳玉珍的前助理游智彬等人，都確定出席北京93閱兵。

另外統派小黨與社團方面，勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰等人出席；其他則還有自稱「高級外省人」的郭冠英、國民黨前中央委員徐正文，以及台大教授苑舉正。

▼台灣政要赴陸，出席北京93閱兵名單。（圖／AI製表）

