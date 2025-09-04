金正恩、普丁「車內密談」！北韓官媒大規模報導：受國際尊重的偉人

▲金正恩、普丁3日在北京進行2個半小時的會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（3）日出席中國在天安門廣場舉辦的抗日戰爭暨世界反法西斯勝利80周年閱兵式，並與俄羅斯總統普丁在釣魚台國賓館進行2個半小時的雙邊會談。北韓官媒強調，雙方深入討論未來合作計畫，而《勞動新聞》更以6頁鋪天蓋地報導，營造金正恩作為「受國際舞台尊重的領袖」形象。

北韓官媒《朝中社》今（4）日報導，金正恩與普丁在會談中詳細討論雙邊未來合作計畫論，重申將朝俄關係提升至更高層次的堅定意志。兩人同時就重要國際與地區問題交換意見。普丁形容俄朝兩國是建立在特殊信賴、友好與同盟基礎上的關係，高度評價北韓出兵庫斯克州的軍人展現出勇敢與英雄氣概，更透過金正恩向全體北韓人民致以最熱烈問候。

▲北韓媒體刊出金正恩、普丁共乘專車的照片，不過俄媒並未刊出。（圖／路透）

金正恩則回應，北韓將一如既往忠實履行朝俄國家間條約，支持俄羅斯維護主權與安全利益的行動，強調這是「兄弟般的義務」。南韓《韓聯社》解讀，此番言論可能涉及北韓持續派遣兵力支援庫斯克州重建，包括先前傳出派駐1000名工兵與5000名軍事建設人員的計畫。

北韓官媒雖未提及，但普丁在會中再次邀請金正恩訪問俄羅斯。

另外，可供北韓國內人民閱讀的黨務機關報《勞動新聞》，也於4日對金正恩的北京出訪行程以大篇幅渲染。該報將第1至3頁幾乎全數用來報導金正恩的出席情況，特別將其與中國國家主席習近平握手的畫面置於頭版，並在第3頁刊出與普丁熱情擁抱的照片，突顯北韓最高領導人在國際舞台的存在感。

▲金正恩與習近平的妻子彭麗媛表達問候。（圖／路透）

第2頁更以整版照片展示金正恩與20多國領導人一同走過紅毯、輕鬆交談的畫面，暗示他成功打破國際孤立，完成首次的「多邊外交登場」。報導還特別提及，金正恩與習近平夫人彭麗媛寒暄，其中彭麗媛甚至以朝鮮語（韓語）「很高興見到您」表達問候，藉此傳遞朝中關係已修復的訊號。

第3頁則聚焦於金正恩出席習近平主持的晚宴，並與普丁保持長時間互動。值得注意的是，《勞動新聞》刊出金正恩乘坐普丁專用豪華座車「Aurus」的內部照片，畫面顯示兩人僅帶著口譯人員，邊享用茶點邊交談，展現高度親密。

▲北韓官媒刊出金正恩與其他20國領導人共走紅毯照片，顯示金正恩不再是遭國際排擠的領導人。（圖／路透）

另有多張金正恩握住普丁手臂、相互擁抱的照片，被解讀為朝俄關係已進一步升級為「兄弟血盟」。

此外，該報也在字裡行間突顯金正恩不再是遭國際社會排擠的王者，而是能與大國領袖並肩的「受國際尊重領導人」。與此相呼應，北韓對內的《朝鮮中央電視台》也在第一時間播報了金正恩出席閱兵與舉行會談的消息，加強對民眾的宣傳效果。