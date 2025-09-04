北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

▲美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

中國國家主席習近平昨日（3）在天安門廣場舉行盛大的閱兵儀式，以紀念反法西斯抗戰80周年，並且大秀軍武肌肉，端出各式遠程攻擊、核打擊能力，被認為是把目光放眼全球的威懾力。於此同時，美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）4星上將則於二戰終戰80週年紀念儀式表示，美軍最高職責是嚇阻侵略，但如須一戰，將會拿出壓倒性的絕對優勢，跟盟友夥伴並肩作戰。

中國這場以紀念「反法西斯」為名的閱兵，國際社會普遍預期，明確傳達了其戰略意圖。除了以習近平為首，近年舉兵入侵烏克蘭開啟戰端的俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩、伊朗總統等人皆聚首，被國際媒體評論為「邪惡軸心」的集合。

▼北京93閱兵，大秀軍武肌肉 。（圖／翻攝 央視）



在中方所展示的武器裝備，呈現遠程攻擊、核打擊能力，好比東風61洲際飛彈、多款超高音速遠程飛彈。這被外界認為，北京當局正把目光放眼全球威懾力，包括對美、對歐陸更大更精準的打擊能力。

與此同時，美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）4星上將也出席位於夏威夷的二戰終戰80週年紀念儀式。他在演說中表示，美國印太司令部傳承和平使命，最高職責是「嚇阻侵略」、「防止戰爭」，並強調美國跟日本的深厚盟友關係，還有印太國家的夥伴盟友，大家共同維護區域和平。

帕帕羅更強調，美軍會用盡一切力量防止戰爭，以維護和平，但如果必須戰鬥，美軍也會拿出壓倒性的優勢力量，與盟友並肩作戰，而且必定會取得勝利。