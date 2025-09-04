奈良鹿激增！1465頭「創歷史新高」　動保團體示警

▲奈良鹿是日本「國家天然紀念物」，有著國寶級的珍貴地位。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本奈良公園的「國家天然紀念物」奈良鹿數量創下歷史新高的1465頭，但也頻傳傷人事故，保育團體「奈良鹿愛護會」也提醒遊客注意安全。

「奈良鹿愛護會」7月進行的年度統計顯示，公園內奈良鹿高達1465頭，雄鹿315頭、雌鹿816頭、幼鹿334頭，與去年相比一共增加140頭，其中幼鹿數量更是多了100多頭。

奈良鹿數量不僅連續4年攀升，還刷新1953年開始調查以來的最高紀錄。此前最高紀錄為2019年的1388頭，2020、2021年數量一度下降，之後持續上升。

愛護會分析，今年奈良鹿數量創新高的原因之一，是因為出生幼鹿比往年更多，「在食物充足的情況下，鹿的生育率會提高，隨著遊客增加，鹿吃點心（鹿仙貝）的機會變多，這可能是其中一個原因。」

▲相關單位呼籲遊客，與鹿保持適當距離。（圖／記者蔡玟君攝）

不過，2021年起奈良鹿傷人事故就呈現攀升趨勢，主要原因是遊客拍照時過度接觸，或故意逗弄及拖延餵食等不當行為。根據奈良縣政府數據，2024年度鹿傷人案件高達159起，其中外國遊客受傷就占111件。

目前，奈良縣政府已啟動多國語言宣導，呼籲觀光客與奈良鹿保持適當距離。愛護會事業課長石川周也表示，奈良公園的鹿群性格溫和，習慣與人接觸，但畢竟仍是野生動物，「希望大家帶著人類進入其棲息地的想法，去觀賞和守護牠們。」

另一方面，去年6月至今年6月，一共140頭鹿死亡，與前一期相比增加10頭，其中36頭死於交通事故。愛護會特別提醒駕駛，「繁殖季節母鹿帶幼鹿活動頻繁，小鹿經常突然衝出馬路，行經奈良公園周邊，務必減速慢行。」