一查明年機票「780元飛日本」　真相曝光！網吵翻：想買又害怕

▲原PO發現明年有780元未稅的沖繩機票。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友驚呼，泰越捷航空2026年3月促銷票，單程僅780元，引來網友驚呼「比墾丁還便宜」，但實際查詢官網，最低票價已漲到1100元，加稅金後2195元。文章曝光後，不少網友驚呼「去國外玩，還比墾丁便宜？」也有人分享搭乘經驗，「第一次體驗起降至少三次」、「有準時，機師技術很讚」。

一名網友在臉書社團《沖繩旅遊分享資訊站》表示，最近搜明年3月的機票，驚見泰越捷航空推出促銷票，單程最低780元新台幣，分享給想出國省錢的網友們，「可以提早規劃了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，引來網友熱議，「可以考慮二衝了」、「是不是不含稅金啊」、「去國外玩，還比墾丁便宜？」「勇者，最怕被改航班時間」、「買了機票再買保險應該更賺」、「780元是竹筏嗎」、「沒搭過他們家...想買但又害怕」。

留言串中，不少網友分享搭乘經驗，「搭了兩次，除了起飛感覺飛機快解體之外，沒什麼缺點，一小時就到了」、「有買到1月特價500元的機票，剛好都很順利飛，起飛降落技術超好沒什麼，而且回程事先追加5公斤托運竟然只要200元」、「很常改時間，位子又很小」、「來回班機都延遲，下午的班機直接變晚上（剛從沖繩回來的班機）」、「我也搭過去大阪，很幸運的沒有誤點～技術也好」、「雖然只搭過一次，但有準時，機師技術很讚」、「坐飛機第一次體驗起降至少三次的經驗」。

實際查詢官網票價，以3月來說單趟最低為1100元，加稅金則是2195元，值得注意的是，促銷票價只含7KG手提行李，若想托運行李需另外加購。

事實上，旅遊專家「布萊N 機票達人」日前也分享，該航空11月20日14時45分從台北飛往沖繩，11月25日18時5分從沖繩回程，這趟來回機票竟只要2666元且含稅，讓他驚呼「夭壽喔！飛個日本3000元有找了，而且時間還蠻不錯的」。

說到日本機票部分，「布萊N 機票達人」指出，泰獅航空也推出「台北東京成田來回只要4429元含稅」，去程從9月到12月都有，回程甚至跨到明年2月。值得注意的是，購票時須來回單程分開買，托運行李也須加價，「單程幾百元而已，有需要可以加購」。