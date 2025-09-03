台日首次4+4政策會議　建立感染病防範交流、海纜安全納入合作

▲民進黨今與日本自由民主黨舉行「台日外交‧防衛政策意見交流會」。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨於今（3日）與日本自由民主黨舉行「台日外交‧防衛政策意見交流會」，除「2+2對話」也首度舉辦「擴大政策會議 」。與會綠委郭國文表示，會議聚焦4大面向，包括發展台日新經貿關係、建立感染病防範的合作交流機制、更具體化的防災合作、及將海底電纜安全納入台日海洋合作對話。

此次2+2對話由綠委郭國文、陳冠廷與自民黨外交部會長星野剛士眾議員、國防部會長岩田和親眾議員深入交流。「2+2」會談後首度舉行的「擴大政策會議 」，則加入自民黨「台灣政策檢討專案小組」（台灣PT）召集人、前法務大臣山下貴司眾議員與秘書長鈴木英敬，及立委王正旭、李坤城。

郭國文表示，這次擴大政策協議內容比以往更為豐富，聚焦在四大合作成果。雙方期望在既有的經濟架構經濟夥伴委員會（Economic Partnership Committee, EPC）下發展新的經濟安全合作關係，尤其在台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）之際，尋求台日更緊密的經濟連結。

郭國文指出，在公衛合作上，也期盼建立平時與緊急狀況下的感染症資訊交流與合作機制，特別是針對未來可能出現的新興傳染病。針對防災協力，期盼能將防災合作具體化，雙方將重啟對話，並在明年日本防災廳成立後，正式建立具體交流管道。針對海底電纜安全，則期盼將海底電纜監測、通訊與供電等安全議題納入台日海洋對話，並推進具體合作，在日方技術支援下共同維護海底電纜安全。

陳冠廷強調，這次從2+2擴大舉行為4+4，代表台日對話已從外交防衛，擴展至更廣泛的國家戰略性合作，涵蓋內政、國防、外交、經濟、經貿與醫療等多元領域。特別是在感染症對策與醫療資源協調方面，希望未來台日能有更完整的合作；這不僅在公共衛生與疫情應對上有幫助，在天災發生時也能發揮極大作用。此外，針對海底電纜，我方盼能與日方就修復能力達成更大共識，因為這不僅是台日共同利益，未來若遇侵擾，也是共同的挑戰，台日是利害與共，相信合作會更加緊密。

王正旭表示，日本厚生勞動副大臣仁木博文曾指出，為應對健康緊急狀況，應借鑒台灣等已取得顯著公衛成果的地區，避免出現地理真空。王正旭指出，日本深知台灣在全球新興疾病應對上的重要性，盼藉此次擴大會議，共同努力確保台日無論是平時或感染症發生時能有暢通管道分享訊息。

李坤城則表示，此次台日對談非常愉快，從原來的2+2擴大後，會談內容也更加豐富，這也代表日本自民黨高度重視與台灣的對話。李坤城指出，會談也進一步討論半導體領域的合作，儘管時間有限，雙方仍盼下回會議能針對技術、人才與政策等方面進行更深入的交流。

台日執政黨「2+2」會談自2021年起，由雙方指派國會議員代表參與，針對外交與安全保障等重要政策深度交流。此會談前兩次因疫情採遠距舉行，2023年在台灣首度實體舉行，上次會談則於2024年8月於東京自民黨總部舉行，本屆為第六次會談，並首度擴大討論。此會已成為台灣民進黨與日本自民黨之間，常態且制度化的重要交流機制，雙方共同期盼透過此對話形成未來制度演變及具體合作的基石。