　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平城樓上握手的百歲老兵　曾為國軍土木系79軍一員參與常德會戰

▲中共中央總書記習近平與參與抗戰的國軍老兵宋其祥握手。（圖／翻攝央視）

▲中共中央總書記習近平與參與抗戰的國軍老兵宋其祥握手。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（3）日在北京舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會閱兵儀式，除俄羅斯總統普丁、北韓領袖金正恩等多國政要出席，還邀請幾名曾參與過對日抗戰的老兵登上天安門城樓觀禮。中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平登上城樓後，先是與在場的老兵一一握手寒暄致意，隨後才步入觀禮位置。

在《央視》的鏡頭前，最後一位坐在輪椅上、戴著橘色帽子的抗戰老兵來自湖北宜昌宜都，是現年100歲的宋其祥，只見他和習近平握手之際，還舉起了右手行了一個軍禮，精神狀態十分不錯。

據了解，宋其祥在1942年加入國軍第79軍暫6師2團2營3排，這支部隊由夏楚中擔任軍長，被視為是陳誠土木系的旗下部隊之一，該部隊曾參與武漢會戰、南昌會戰、長沙會戰、常德會戰等戰役。

▲中共中央總書記習近平與參與抗戰的國軍老兵宋其祥握手。（圖／翻攝央視）

宋其祥於1943年11月與部隊一同參與常德會戰，隨部隊在陣地戰中與日軍交手，陣地幾度易手，在彈藥匱乏之際甚至曾與日軍進入白刃戰。此後三年，他隨著部隊轉戰湘南一帶持續作戰，直至抗戰結束才卸甲歸田。

宋其祥在本屆「九三閱兵」活動中應邀出席，他帶著次子宋實林一同赴京，得以在天安門城樓上觀看受檢部隊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王
快訊／女包水餃「遭捲絞肉機」臉埋肉餡亡！　雇主過失致死移送
性侵29少女！逞慾攝影棚曝光
板橋女包水餃「手捲絞肉機」慘死　2兒悲傷現身
快訊／手術釀2死　網紅醫遭撤銷執照
快訊／多位藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了
「多隻貓塞同一籠」1餓死！同伴啃咬內臟果腹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸展現「三位一體」核打擊能力　學者：讓美國重新思考介入台海

習近平城樓上握手的百歲老兵　曾為國軍土木系79軍一員參與常德會戰

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

陸「高功率微波武器」九三閱兵現蹤　定向電磁波專剋無人機蜂群

教育美業跨界新篇！　「法妮迪攜手吉的堡」共創融合新未來

陸新式艦載雷射武器「LY-1」亮相閱兵　高功率版可摧毀小型無人艇

陸辦閱兵搶抗戰話語權　陸委會：掩蓋不了鐵一般的歷史事實

陸兩款新型無人潛航器亮相！　具備察打一體、隱蔽偵察能力

陸「九三閱兵」45支受閱部隊方隊一覽　傳統與新科技裝備紛呈

陸隱身＋艦載機新亮相！　殲-35航母新星、殲-20S全球首創雙座隱形

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

陸展現「三位一體」核打擊能力　學者：讓美國重新思考介入台海

習近平城樓上握手的百歲老兵　曾為國軍土木系79軍一員參與常德會戰

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

陸「高功率微波武器」九三閱兵現蹤　定向電磁波專剋無人機蜂群

教育美業跨界新篇！　「法妮迪攜手吉的堡」共創融合新未來

陸新式艦載雷射武器「LY-1」亮相閱兵　高功率版可摧毀小型無人艇

陸辦閱兵搶抗戰話語權　陸委會：掩蓋不了鐵一般的歷史事實

陸兩款新型無人潛航器亮相！　具備察打一體、隱蔽偵察能力

陸「九三閱兵」45支受閱部隊方隊一覽　傳統與新科技裝備紛呈

陸隱身＋艦載機新亮相！　殲-35航母新星、殲-20S全球首創雙座隱形

林智勝引退賽溫暖開打　U12小將與威廉波特冠軍隊傳承棒球夢

快訊／19歲基隆女台中工作失聯1天　套房內「趴臥床邊」已有屍斑

陸展現「三位一體」核打擊能力　學者：讓美國重新思考介入台海

為閃擋路車！嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪…過失起訴

蓬萊陵園法拍　福座開發溢價3倍8.1億拿下

娘家出錢買房　婆婆囂張嗆「兒子家就是我家」！她1舉動槓上婆家

習近平、普丁、金正恩合體！川普控「密謀反美」　克宮澄清了

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

高市Q3標售祭12億土地　專家：僅2筆是「建商的菜」

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

大陸熱門新聞

中俄朝導人歷史性「首次」同框！

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

陸93大閱兵搶先看！徒步方隊集結演練

不斷更新／九三閱兵壓軸 解放軍空軍殲-16、殲-20、殲-35同框編隊

陸93閱兵／新武器亮相！向各國展現大肌肉　

背後是她！陸官媒釋出金正恩抵京照

解放軍殲擊機＋隱身機最新亮相

陸閱兵「核導彈」自成一方隊 東風-5C液體戰略核導彈壓軸

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

陸九三閱兵　習近平：堅決維護國家主權、統一、領土完整

金價累計漲幅超33%　買家嘆：盼不到理想金價

陸93閱兵／中俄朝「同框」向美釋放何種訊號？

更多熱門

相關新聞

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

中國大陸今（3）日於北京舉行九三閱兵儀式，以紀念抗戰勝利80周年。儘管陸委會先前已祭出警告，仍有多位台灣藝人於凌晨轉發央視新聞的「致敬勝利」貼文，其中包括舒淇、伊能靜、楊宗緯、吳慷仁、TANK等。陸委會表示，相關貼文內容尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀，但仍呼籲全體國民及在野政黨認清中共舉辦閱兵的意圖。

賴清德列5大照顧國軍施政　承諾持續加薪「用減法思維跟上時代」

賴清德列5大照顧國軍施政　承諾持續加薪「用減法思維跟上時代」

彭博社：金正恩從「國際孤兒」變身戰略玩家

彭博社：金正恩從「國際孤兒」變身戰略玩家

即／南韓：國會議長和金正恩「握手寒暄」

即／南韓：國會議長和金正恩「握手寒暄」

國軍升商務艙已40人受惠　即日起1名同行眷屬也可優先登機

國軍升商務艙已40人受惠　即日起1名同行眷屬也可優先登機

關鍵字：

九三閱兵抗戰老兵習近平國軍國民革命軍閱兵大陸軍武常德會戰

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

知名經紀人罹亮細胞癌病逝！「月經異常量多」確診

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面