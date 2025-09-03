習近平城樓上握手的百歲老兵　曾為國軍土木系79軍一員參與常德會戰

▲中共中央總書記習近平與參與抗戰的國軍老兵宋其祥握手。（圖／翻攝央視，下同）

大陸今（3）日在北京舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會閱兵儀式，除俄羅斯總統普丁、北韓領袖金正恩等多國政要出席，還邀請幾名曾參與過對日抗戰的老兵登上天安門城樓觀禮。中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平登上城樓後，先是與在場的老兵一一握手寒暄致意，隨後才步入觀禮位置。

在《央視》的鏡頭前，最後一位坐在輪椅上、戴著橘色帽子的抗戰老兵來自湖北宜昌宜都，是現年100歲的宋其祥，只見他和習近平握手之際，還舉起了右手行了一個軍禮，精神狀態十分不錯。

據了解，宋其祥在1942年加入國軍第79軍暫6師2團2營3排，這支部隊由夏楚中擔任軍長，被視為是陳誠土木系的旗下部隊之一，該部隊曾參與武漢會戰、南昌會戰、長沙會戰、常德會戰等戰役。

宋其祥於1943年11月與部隊一同參與常德會戰，隨部隊在陣地戰中與日軍交手，陣地幾度易手，在彈藥匱乏之際甚至曾與日軍進入白刃戰。此後三年，他隨著部隊轉戰湘南一帶持續作戰，直至抗戰結束才卸甲歸田。

宋其祥在本屆「九三閱兵」活動中應邀出席，他帶著次子宋實林一同赴京，得以在天安門城樓上觀看受檢部隊。