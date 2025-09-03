快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

▲舒淇轉發央視「致敬勝利」貼文。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳冠宇／台北報導

中國大陸今（3）日於北京舉行九三閱兵儀式，以紀念抗戰勝利80周年。儘管陸委會先前已祭出警告，仍有多位台灣藝人於凌晨轉發央視新聞的「致敬勝利」貼文，其中包括舒淇、伊能靜、楊宗緯、吳慷仁、TANK等。陸委會表示，相關貼文內容尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀，但仍呼籲全體國民及在野政黨認清中共舉辦閱兵的意圖。

陸委會與文化部近日約談23名發表唱和中共言論的台灣藝人。陸委會在大陸九三閱兵前還發出聲明警告，若再有出現配合陸方宣傳矮化、消滅我國家主權，或是支持武力侵略台灣等逾越台灣社會紅線行為，違規藝人已無藉口，政府將依法處理。

央視新聞的微博在今日凌晨零時發文「此刻一起轉發！九三盛大閱兵，致敬勝利！」，內文稱，「今天，我們一起紀念抗戰勝利80周年！5098天、14年浴血奮戰，中國人民從不屈服於任何敵人！今天的中國，江山壯麗、人民豪邁，更無懼任何風浪！讓我們一起銘記歷史，從偉大勝利走向偉大復興！」

▲伊能靜。（圖／記者屠惠剛攝）

隨後，不少台灣藝人跟進轉發這篇貼文，包括舒淇、伊能靜、吳奇隆、朱孝天、楊宗緯、吳慷仁、文淇、張庭、王以綸、林柏叡、黃曦彥、顏人中、董又霖、楊培安、TANK（呂建中）等人。還有大陸網友一一盤點表態與未表態的台灣藝人。

對於前述藝人的表態，陸委會今日下午以書面表示，「我們注意到了這一情況，目前正就相關情形進行資料的搜集與分析當中。初步了解，相關貼文內容尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀」。

陸委會也呼籲全體國民及在野政黨認清中共舉辦閱兵的意圖，共同維護中華民國的繁榮與存在。

▼吳慷仁。（圖／記者林敬旻攝）