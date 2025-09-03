國軍升商務艙已40人受惠　即日起1名同行眷屬也可優先登機

▲3大國籍航空均推出軍人節國軍搭機免費升等。（示意圖／桃機提供）

記者周湘芸／台北報導

為禮遇國軍，3大國籍航空均推出9月3日軍人節國軍搭機免費升等，且即日起可與一名同行眷屬享優先登機服務。據了解，中華航空截至上午9時30分，已有超過20位軍人升等商務艙；長榮航空截至下午2時30分約有10多位軍人受惠；星宇航空截至下午3時30分已有17位軍人升等。

國籍航空7月起共同推出「軍人優先登機」服務，總統賴清德日前演說則加碼「若登機後商務艙有空位研擬提供軍人自動升等」。對此，中華航空、長榮航空及星宇航空相繼宣布，在軍人節當日，提供搭乘台灣出發航班的軍人享有空位升等商務艙服務，原有「軍人優先登機」禮遇，也擴大至1名隨行眷屬。

中華航空規劃，軍人節當日，現役軍人凡搭乘松山、桃園、台中、高雄出發的區域線航班，並出示中華民國軍人身分證，即可於報到時享有禮遇櫃台服務；於航班報到作業結束後，若商務艙仍有空位，將提供國軍本人免費升等至商務艙。

長榮航空指出，於軍人節當日，凡現役軍人搭乘長榮及立榮航空從桃園、松山或高雄出發的國際線航班，將有機會享有升等商務艙的禮遇。

星宇航空也說，軍人節當日，凡現役軍人於當日搭乘台灣出發的二艙等服務航班（A330／A321neo機型），於報到時出示軍人證進行登記，將有機會享有空位升等商務艙禮遇。

據了解，中華航空統計至上午9時30分，已有超過20位軍人升等商務艙。長榮航空表示，截至下午2時30分約有10多名軍人受惠；星宇航空指出，截至下午3時30分已有17位軍人升等。