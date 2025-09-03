　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德列5大照顧國軍施政　承諾持續加薪「用減法思維跟上時代」

▲▼總統賴清德分享政府照顧國軍的五大施政方向。（圖／賴清德臉書）

▲總統賴清德分享政府照顧國軍的五大施政方向。（圖／賴清德臉書）

記者陶本和／台北報導

適逢93軍人節，總統賴清德透過社群媒體分享政府力挺國軍的5大施政，包括「續加薪」、「顧福利」、「新環境」、「護健康」與「減負擔」。其中在軍人加薪方面，承諾持續調整各項專業加給與地域加給、夜點費與膳食費，並重申明年度國防預算達GDP3.32%，並可望在2030年達到GDP5％的目標。

賴清德表示，國軍肩負起捍衛中華民國生存發展、守護台澎金馬人民安全福祉的重責大任；他認為，只有讓國軍沒有後顧之憂，才能專心守護台灣，而這幾年政府也持續透過五大方向行動支持國軍，分別為「續加薪」、「顧福利」、「新環境」、「護健康」與「減負擔」。

首先，「續加薪」方面，賴清德表示，政府持續調整各項專業加給及地域加給、夜點費、膳食費等，讓付出獲得合理回報；「顧福利」部分，則是推動軍人定存調增方案、優先登機、擴增公托，讓福利更周全。

在「新環境」方面，賴清德表示，政府持續推動「興安專案」與「展興專案」，增建宿舍、翻新營區，讓生活與訓練環境更舒適；「護健康」部分，則是投入4.2億元添購軍醫院先進設備，推動士官兵心理諮商輔導，讓醫療與心理支持更周全；最後的「減負擔」，是放寬出國限制、廢除休假每日回報、取消踢正步，用減法思維，讓國軍制度跟上時代。

賴清德強調，政府會持續提升國防預算，展現守護國家的決心。他說，明年度的國防預算，按照北約標準，已經達到GDP3.32%，並可望在2030年前達到GDP5%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／19歲女陳屍套房內！趴臥床邊
8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王
快訊／女包水餃「遭捲絞肉機」臉埋肉餡亡！　雇主過失致死移送
性侵29少女！逞慾攝影棚曝光
板橋女包水餃「手捲絞肉機」慘死　2兒悲傷現身
快訊／手術釀2死　網紅醫遭撤銷執照
快訊／多位藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了
「多隻貓塞同一籠」1餓死！同伴啃咬內臟果腹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

賴清德列5大照顧國軍施政　承諾持續加薪「用減法思維跟上時代」

洪秀柱赴陸參與九三閱兵惹議　謝龍介：別在內部找敵人

羅智強稱「罷免若成功731就開始抓人」　綠冷回：造謠無助選黨主席

川普虎視眈眈台積電　卓榮泰：台積電100%不會變美積電

前艦長赴中閱兵嗆「法管不到」！綠委批囂張　點名國民黨阻擋修法

多個縣市道路名稱有「番」、「蠻」涉族群歧視　監察院要查了

央視93閱兵稱洪秀柱是「國民黨代表」　藍：外界會評斷是否合適

快訊／民進黨成立選舉對策委員會　備戰2026地方大選

郝龍斌：郝柏村堅拒中共93閱兵邀請　強調抗戰功績屬於中華民國

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

賴清德列5大照顧國軍施政　承諾持續加薪「用減法思維跟上時代」

洪秀柱赴陸參與九三閱兵惹議　謝龍介：別在內部找敵人

羅智強稱「罷免若成功731就開始抓人」　綠冷回：造謠無助選黨主席

川普虎視眈眈台積電　卓榮泰：台積電100%不會變美積電

前艦長赴中閱兵嗆「法管不到」！綠委批囂張　點名國民黨阻擋修法

多個縣市道路名稱有「番」、「蠻」涉族群歧視　監察院要查了

央視93閱兵稱洪秀柱是「國民黨代表」　藍：外界會評斷是否合適

快訊／民進黨成立選舉對策委員會　備戰2026地方大選

郝龍斌：郝柏村堅拒中共93閱兵邀請　強調抗戰功績屬於中華民國

林智勝引退賽溫暖開打　U12小將與威廉波特冠軍隊傳承棒球夢

快訊／19歲基隆女台中工作失聯1天　套房內「趴臥床邊」已有屍斑

陸展現「三位一體」核打擊能力　學者：讓美國重新思考介入台海

為閃擋路車！嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪…過失起訴

蓬萊陵園法拍　福座開發溢價3倍8.1億拿下

娘家出錢買房　婆婆囂張嗆「兒子家就是我家」！她1舉動槓上婆家

習近平、普丁、金正恩合體！川普控「密謀反美」　克宮澄清了

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

高市Q3標售祭12億土地　專家：僅2筆是「建商的菜」

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

政治熱門新聞

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

賴清德回應習近平93閱兵　「台灣不拿槍桿子紀念和平」

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

快訊／民進黨成立選對會　備戰2026地方大選

苦苓揭黃國昌6作為邁向「成功之路」

多個縣市道路名稱有「番」、「蠻」涉族群歧視　監察院要查了

沈伯洋針孔案　醫點1關鍵：常是被害妄想前奏

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

前艦長赴中閱兵嗆「法管不到」　他點名國民黨阻擋修法

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

更多熱門

相關新聞

柯建銘「辭總召」扛政治責任　挽救得了民進黨瀕臨崩盤的危機？

柯建銘「辭總召」扛政治責任　挽救得了民進黨瀕臨崩盤的危機？

民進黨大罷免藍委行動的慘敗，掀起了由賴清德總統背後策動的逼退柯建銘辭立院總召的政治風暴，這不是誰對誰錯的政治判斷問題，也不完全是黨內派系的奪權內鬥，而是找政治卸責「替罪羊」的轉移焦點政治操作，其目的在幫賴清德與民進黨瀕臨崩盤的信任危機「止血」，而要向來標榜「大局承擔」的柯建銘總召扛起政治責任，為黨犧牲奉獻，鞠躬盡瘁，死而後已！

快訊／民進黨成立選對會　備戰2026地方大選

快訊／民進黨成立選對會　備戰2026地方大選

國軍升商務艙已40人受惠　即日起1名同行眷屬也可優先登機

國軍升商務艙已40人受惠　即日起1名同行眷屬也可優先登機

王世堅提蔡英文3辭黨主席讚「灑脫」　被問「劍指賴清德？」急澄清

王世堅提蔡英文3辭黨主席讚「灑脫」　被問「劍指賴清德？」急澄清

王世堅籲柯建銘接受民意決定　「相信以他的政治人格最後會接受」

王世堅籲柯建銘接受民意決定　「相信以他的政治人格最後會接受」

關鍵字：

國軍賴清德國軍加薪國防預算減法思維

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

知名經紀人罹亮細胞癌病逝！「月經異常量多」確診

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面