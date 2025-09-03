賴清德列5大照顧國軍施政　承諾持續加薪「用減法思維跟上時代」

▲總統賴清德分享政府照顧國軍的五大施政方向。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

適逢93軍人節，總統賴清德透過社群媒體分享政府力挺國軍的5大施政，包括「續加薪」、「顧福利」、「新環境」、「護健康」與「減負擔」。其中在軍人加薪方面，承諾持續調整各項專業加給與地域加給、夜點費與膳食費，並重申明年度國防預算達GDP3.32%，並可望在2030年達到GDP5％的目標。

賴清德表示，國軍肩負起捍衛中華民國生存發展、守護台澎金馬人民安全福祉的重責大任；他認為，只有讓國軍沒有後顧之憂，才能專心守護台灣，而這幾年政府也持續透過五大方向行動支持國軍，分別為「續加薪」、「顧福利」、「新環境」、「護健康」與「減負擔」。

首先，「續加薪」方面，賴清德表示，政府持續調整各項專業加給及地域加給、夜點費、膳食費等，讓付出獲得合理回報；「顧福利」部分，則是推動軍人定存調增方案、優先登機、擴增公托，讓福利更周全。

在「新環境」方面，賴清德表示，政府持續推動「興安專案」與「展興專案」，增建宿舍、翻新營區，讓生活與訓練環境更舒適；「護健康」部分，則是投入4.2億元添購軍醫院先進設備，推動士官兵心理諮商輔導，讓醫療與心理支持更周全；最後的「減負擔」，是放寬出國限制、廢除休假每日回報、取消踢正步，用減法思維，讓國軍制度跟上時代。

賴清德強調，政府會持續提升國防預算，展現守護國家的決心。他說，明年度的國防預算，按照北約標準，已經達到GDP3.32%，並可望在2030年前達到GDP5%。