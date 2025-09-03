　
社會 社會焦點 保障人權

前嘉義水上鄉代會主席「模具機夾18kg毒品」偷運來台！　今發監執行

▲▼前嘉義水上鄉代會主席「模具機夾18kg毒品」偷運來台！　今發監執行。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲前嘉義水上鄉代會主席「模具機夾18kg毒品」偷運來台，今發監執行。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣水上鄉鄉代會主席林家緯遭爆出與運毒集團合作，從馬來西亞走私價值3千萬元的K他命毒品來台灣，法院將他判刑5年4月定讞。嘉義地檢署指出，林家緯於3日下午4時10分到案，將待主任檢察訊問後發監執行。

回顧整起案件，林家緯2023年間和運毒集團合作，各出資260萬元購買市價3千萬元共18公斤的K他命，先在馬來西亞分裝成18包後，再夾藏在模具機內，委託不知情業者進口到台灣。

而藏有毒品的模具機2023年9月23日運抵台北港時，被關務署基隆關發覺有異狀，基隆關隨即報請檢方調查。檢調等到運毒集團成員收貨時，一舉連人帶物逮獲。

▲▼ 林家緯 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲林家緯遭判刑5年4月確定，今發監執行。（資料圖／記者黃宥寧攝）

士林地方法院審理時認為，林家緯運輸第三級毒品到我國境內，助長藥物濫用行為，危害不容輕視，但考量林家緯自白認罪且沒有前科，予以減刑，依毒品罪判處林家緯2年8月。但案經上訴二審，高等法院法官指出，林家緯犯罪情節非輕、所生危害甚鉅，改判林家緯5年4個月徒刑，全案確定。

全案由嘉義地檢署代為發監，嘉檢指出，林家緯於3日下午4時10分到案，經執行主任檢察官陳鼎文訊問後發監執行，本案雖未啟動防逃機制，惟特別感謝司法警察單位，積極辦理本案，隨時掌握其動態，促使本案順利執行。司法機關對於刑事確定判決，必定落實執行，完成司法正義之實現。

09/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鄉代會發監運毒水上鄉主席

