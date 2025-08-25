　
大陸 大陸焦點 特派現場

內蒙自治區主席王莉霞任上落馬　12地同發「擁護支持」黨中央通報

記者魏有德／綜合報導

大陸中央紀委國家監委22日公告，內蒙古自治區黨委副書記、政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。公告一出，王莉霞成為2025年第三位在任上落馬的省級政府「一把手」，引起外界關注。

《北京日報》報導，8月22日晚，內蒙古自治區黨委常委會召開擴大會議，通報王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。與會同志一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定。自治區黨委書記孫紹騁主持。

隨後，8月23日至25日，全區9個地級市、3個盟先後表態，通報並擁護支持中共中央對王莉霞立案調查的決定，據了解，12地皆由「一把手」市、盟委書記召開會議，以凸顯對此事的重視程度及地方穩定的態勢。

公開資訊顯示，王莉霞1964年6月出生，蒙古族，遼寧建平人，為中共二十屆中央委員。她早年任教於西安統計學院，歷任陝西省統計局副局長、局長，曾擔任銅川市市長、陝西省副省長。2016年起轉至內蒙古工作，歷任自治區黨委常委、統戰部部長，呼和浩特市委書記，2021年9月升任自治區黨委副書記、政府主席。

王莉霞在被查落馬前仍活躍於公開事務。8月16日，她曾赴巴彥淖爾烏拉特後旗，現場指揮山洪災害搜救。她也成為今（2025）年繼山西省省長金湘軍、廣西壯族自治區主席藍天立之後，第三位在任上被查的省級行政首長。此前，金湘軍於4月12日被通報調查，藍天立則於5月16日落馬。

