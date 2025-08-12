捲8弊案又賄選！　宜蘭5連霸市代會主席林智勇重判28年1月

▲延押中的宜蘭市民代表會主席林智勇，涉貪、違反採購法、市民代表選學賄案共9罪，宜蘭地院一罪一罰累計判28年1月。（圖／圖／翻攝自Facebook／林智勇）

記者游芳男／宜蘭報導

羈押中的5連霸宜蘭市民代表會主席林智勇，因涉及宜蘭河濱公園採購弊案，遭查出以借牌投標方式謀取不法利益。宜蘭地方法院今日依貪污治罪條例及政府採購法、賄選等9罪，一罪一罰累計判28年1月；因林智勇另涉有詐取財物案在最高法院審理，法院暫不訂應執行刑。法院強調，林身為主席，卻利用職權隱瞞自身為標案最終利益歸屬者，形同濫用政府資源牟取私利，嚴重敗壞官箴，因此重判。

51歲的林智勇，曾因假車禍詐保未遂被判刑4年6月，案件仍在上訴中，又被檢調查出透過借牌投標牟利，涉及包括宜蘭河濱公園採購案、環保公園採購案及清潔車輛租用案共8案。此外，他也因2022年宜蘭市民代表選舉賄選遭判刑3年2月，褫奪公權5年。

宜蘭地院指出，林智勇身為市民代表會主席，卻利用職權隱瞞自身為標案最終利益歸屬者，形同濫用政府資源牟取私利，嚴重敗壞官箴。此次判刑共涉及9罪，包括貪污治罪條例圖利罪4罪及政府採購法借牌投標罪4罪，並沒收不法所得838萬多元，以及一件賄選案。

此外，同案被告包括時任宜蘭市公所主秘楊秀川等3名公務員，因明知林智勇借牌投標卻未揭露，均涉貪污圖利罪。法院考量其環境壓力及偵查中自白，判處緩刑3至4年不等，並褫奪公權3至4年。林智勇的前司機陳志偉也因涉案被判刑，但因相關案件仍在最高法院審理，暫未訂應執行刑。