　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

衰捲小吃部鬥毆！他遭痛毆「眼球破裂」 鄉代會主席二審獲減刑

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲入重傷害案遭判5年。（圖／翻攝自蔣憲忠臉書）

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲入重傷害案二審減刑獲判4年6月。（圖／翻攝自蔣憲忠臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉三年前一起小吃部槍擊鬥毆案件震驚地方，鄉民代表會主席蔣憲忠被捲入其中，更被指控教唆傷人及鳴槍示威。一審遭判5年徒刑，經上訴二審後，法官審酌其已與被害人30萬和解並長期投入公益，改判4年6月徒刑。今於個人臉書公開發文道歉並取得被害人諒解，並呼籲媒體及外界勿傳播不實訊息。

這起事件發生於2022年7月8日晚間，蔣憲忠在參加完村長聯誼會後，應周姓台商邀請至小吃部聚會。不料一進包廂，周男等人因酒後情緒失控，以三字經辱罵蔣，更持酒瓶、玻璃杯攻擊。蔣雖試圖道歉並緩和局面，但衝突仍迅速升級。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲入重傷害案。（圖／ETtoday資料照）

其間，4名陳姓友人聽聞蔣遭毆，持鐵棍衝入包廂圍困周男等3人。蔣則返回住處取出裝有空包彈的道具槍，返回現場後對空鳴槍2響試圖控制場面。然而4名友人仍持續施暴5至10分鐘，導致周男左眼球破裂失明，其餘被害人多處骨折與撕裂傷。值得注意的是，蔣在鬥毆過程中並未直接動手。

2023年7月檢方偵結起訴，蔣一度強調自己「才是最大受害者」，稱鳴槍僅為鎮住混亂場面。一審他以30萬元與被害人和解，仍遭判處5年徒刑，其餘4人各判4年5月至4年6月不等。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲入重傷害案。（圖／ETtoday資料照）

蔣等人上訴二審後，高等法院台中分院審理認為，5人均坦承犯行，並已與3名被害人達成和解，加上蔣長期推動地方公益，如「全鄉團體保險」、修築道路與扶助弱勢，因此予以減刑，改判蔣憲忠4年6月徒刑，其餘4人改判3年11月至4年徒刑。全案仍可上訴三審。

蔣憲忠今於判決後在臉書發表聲明，強調有報導中「眼球掉出來」等描述與醫療紀錄不符，並指出被害人皆非秀水鄉民。他雖未直接動手，但對事件發生深感歉疚，稱「願以此為警惕，謹言慎行，恪守公眾人物責任」。

他也呼籲媒體勿傳播未經查證之內容，否則可能涉及誹謗罪與民事賠償。文末他向承諾將以行動重建信任，成為良好表率。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲入重傷害案。（圖／ETtoday資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王思佳化妝師吳阿志驟逝！　親哥曝離世原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾封「情色大亨」　應曉薇男友自詡捐錢比小沈多：賣成人頻道支應

曹雅雯髮廊被堵搶手機　「瘋狂女粉」被當場逮捕移送

公開徵臨演「汁男」！ 榨汁價碼曝　彰化警方要查了

衰捲小吃部鬥毆！他遭痛毆「眼球破裂」 鄉代會主席二審獲減刑

快訊／倒車撞新北當歸鴨店辯討債　嫌犯躲女友家落網被羈押禁見

瑞芳蝙蝠洞奪命車禍！轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

快訊／《花甲少年趣旅行》劇組車撞電桿！5人送醫　現場畫面曝光

快訊／新北資源回收場大火！烈焰衝天　煙霧異味飄2區

4海巡登船檢查遭「強行載出海」　誇張船長判太輕！二審刑期加倍

台南驚險車禍！小客車「左轉硬切」猛撞機車　車頭全毀2人送醫

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

曾封「情色大亨」　應曉薇男友自詡捐錢比小沈多：賣成人頻道支應

曹雅雯髮廊被堵搶手機　「瘋狂女粉」被當場逮捕移送

公開徵臨演「汁男」！ 榨汁價碼曝　彰化警方要查了

衰捲小吃部鬥毆！他遭痛毆「眼球破裂」 鄉代會主席二審獲減刑

快訊／倒車撞新北當歸鴨店辯討債　嫌犯躲女友家落網被羈押禁見

瑞芳蝙蝠洞奪命車禍！轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

快訊／《花甲少年趣旅行》劇組車撞電桿！5人送醫　現場畫面曝光

快訊／新北資源回收場大火！烈焰衝天　煙霧異味飄2區

4海巡登船檢查遭「強行載出海」　誇張船長判太輕！二審刑期加倍

台南驚險車禍！小客車「左轉硬切」猛撞機車　車頭全毀2人送醫

針對明顯違憲法案聲請暫時處分　行政院：避免憲政秩序遭損害

台中內戰變獨角戲！　豐原高商強勢壓制龍津挺進4強

曾封「情色大亨」　應曉薇男友自詡捐錢比小沈多：賣成人頻道支應

電動車發展放緩「保時捷放棄自有電池量產」！僅專注研發高性能產品

峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」　罕見公開真實收入

曹雅雯髮廊被堵搶手機　「瘋狂女粉」被當場逮捕移送

「賴清德爆粗口」非事實　許淑華籲查證要做：唯一獲利恐僅中共

公開徵臨演「汁男」！ 榨汁價碼曝　彰化警方要查了

衰捲小吃部鬥毆！他遭痛毆「眼球破裂」 鄉代會主席二審獲減刑

勞斯萊斯瘋了「把2000萬新車停進游泳池」！搖滾圈經典傳說實現了

【民進黨團請辭潮】王義川被問是否續任副幹事長

社會熱門新聞

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

即／新北回收場大火！異味飄2區

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

即／瑞芳蝙蝠洞聯結車碰撞自小客！　大車司機當場慘死

《花甲少年趣旅行》劇組車禍！5送醫

高雄14hrs連4人喪命　在地人超毛：鬼門才開

更多熱門

相關新聞

25歲主嫌帶媽媽級車手團　檢求重刑8年

25歲主嫌帶媽媽級車手團　檢求重刑8年

近年來詐團大量招募「車手」親自收取詐騙款項，彰化地檢署檢察官鄭文正指揮北斗警方，今年4月破獲以25歲蔡姓男子為首的詐欺收水車手集團，查扣投資詐騙224萬餘元贓款，並將詐團蔡男及其他7名女車手一網打盡，全案偵查終結，依法提起公訴，並將主嫌依涉組織犯罪、洗錢、詐欺等罪嫌求刑8年。

燒雜草竟連古蹟也燒了　清朝秀才故居慘況曝

燒雜草竟連古蹟也燒了　清朝秀才故居慘況曝

彰化行車糾紛濺血！11歲男童目睹嚇哭

彰化行車糾紛濺血！11歲男童目睹嚇哭

剪斷1.1萬伏特電纜爆炸　笨賊嚇傻自首下場曝

剪斷1.1萬伏特電纜爆炸　笨賊嚇傻自首下場曝

不二坊排隊搶買蛋黃酥　8旬翁癱軟倒地拒送醫

不二坊排隊搶買蛋黃酥　8旬翁癱軟倒地拒送醫

關鍵字：

彰化秀水鄉主席蔣憲忠減刑眼球

讀者迴響

熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面