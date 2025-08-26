衰捲小吃部鬥毆！他遭痛毆「眼球破裂」 鄉代會主席二審獲減刑

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲入重傷害案二審減刑獲判4年6月。（圖／翻攝自蔣憲忠臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉三年前一起小吃部槍擊鬥毆案件震驚地方，鄉民代表會主席蔣憲忠被捲入其中，更被指控教唆傷人及鳴槍示威。一審遭判5年徒刑，經上訴二審後，法官審酌其已與被害人30萬和解並長期投入公益，改判4年6月徒刑。今於個人臉書公開發文道歉並取得被害人諒解，並呼籲媒體及外界勿傳播不實訊息。

這起事件發生於2022年7月8日晚間，蔣憲忠在參加完村長聯誼會後，應周姓台商邀請至小吃部聚會。不料一進包廂，周男等人因酒後情緒失控，以三字經辱罵蔣，更持酒瓶、玻璃杯攻擊。蔣雖試圖道歉並緩和局面，但衝突仍迅速升級。

其間，4名陳姓友人聽聞蔣遭毆，持鐵棍衝入包廂圍困周男等3人。蔣則返回住處取出裝有空包彈的道具槍，返回現場後對空鳴槍2響試圖控制場面。然而4名友人仍持續施暴5至10分鐘，導致周男左眼球破裂失明，其餘被害人多處骨折與撕裂傷。值得注意的是，蔣在鬥毆過程中並未直接動手。

2023年7月檢方偵結起訴，蔣一度強調自己「才是最大受害者」，稱鳴槍僅為鎮住混亂場面。一審他以30萬元與被害人和解，仍遭判處5年徒刑，其餘4人各判4年5月至4年6月不等。

蔣等人上訴二審後，高等法院台中分院審理認為，5人均坦承犯行，並已與3名被害人達成和解，加上蔣長期推動地方公益，如「全鄉團體保險」、修築道路與扶助弱勢，因此予以減刑，改判蔣憲忠4年6月徒刑，其餘4人改判3年11月至4年徒刑。全案仍可上訴三審。

蔣憲忠今於判決後在臉書發表聲明，強調有報導中「眼球掉出來」等描述與醫療紀錄不符，並指出被害人皆非秀水鄉民。他雖未直接動手，但對事件發生深感歉疚，稱「願以此為警惕，謹言慎行，恪守公眾人物責任」。

他也呼籲媒體勿傳播未經查證之內容，否則可能涉及誹謗罪與民事賠償。文末他向承諾將以行動重建信任，成為良好表率。

