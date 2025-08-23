幫帶1個「行李箱」　他抵台秒被抓包運毒！代價關5年半

記者黃翊婷／綜合報導

外籍男子阿豪（化名）為了獲得2萬元馬來西亞令吉的報酬，答應毒販幫忙將一個行李箱從泰國帶往德國，結果卻在落地台灣的時候，被抓包行李箱內藏有大麻。桃園地院法官日前審理之後，依犯共同運輸第二級毒品，判處阿豪有期徒刑5年6個月。

▲阿豪幫忙運送一個「行李箱」，最後卻害慘自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪與毒販相約，以2萬元馬來西亞令吉（大約新台幣14萬元）為報酬，幫忙將一個行李箱運送至德國，今年4月9日他從馬來西亞搭機前往泰國曼谷，取得一個行李箱和300歐元之後，立刻搭乘飛機離開。

阿豪在同日晚間飛抵台灣桃園機場，原本預計要在深夜轉機飛往德國，結果在機場接受查驗時，被當場查獲行李箱內藏有毒品。阿豪的行李箱內共有22包菸草、1包綠色乾燥植株，經交通部民用航空局航空醫務中心、法務部調查局濫用藥物實驗室檢驗，證實這些物品均含有第二級毒品大麻成分。

阿豪被逮之後，對於上述犯行均坦承不諱。桃園地院法官認為，阿豪明知毒品對人的身心有害，仍無視法律禁令，協助跨國運輸大量大麻，助長毒品跨區交易，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，並非毫無悔意，最終依犯共同運輸第二級毒品，判處有期徒刑5年6個月，並應在執行完畢或赦免後驅逐出境。