桃園男扮警查案！自行車道攔人搶金項鍊　蘆竹警3小時逮人

▲桃園市鄭姓男子昨晚在蘆竹區興隆街佯稱警察查案，卻趁機搶奪被害人金項鍊未遂。（圖／蘆竹警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警方昨（2）日晚間接獲報案指稱，有民眾在興隆街40巷自行車步道，遭一名自稱是警察的男子要求拿出證件，卻趁機搶奪金項鍊未遂，犯案後隨即騎車逃逸；蘆竹警方獲報後，調閱所現場附近監視器以車追人，於案發後3小時內鎖定犯嫌身分，隨即在中壢地區查獲鄭姓男子到案，偵訊後依搶奪未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹警分局指出，昨天晚間6時30分許，被害男子行經蘆竹區興隆街40巷後方自行車步道時，突遭一名騎乘機車男子攔下，男子自稱是員警對其盤查，要求被害人繳出證件，被害人配合之際，犯嫌卻趁其不備伸手搶奪其脖子上金項鍊，但因金項鍊斷裂未得手，轉而搶走被害人證件後騎車逃逸。

▲桃園市鄭姓男子昨晚在蘆竹區興隆街佯稱警察查案，卻趁機搶奪被害人金項鍊未遂，事後搶走證件後騎車逃逸，被害人拍下鄭男身影。（圖／民眾提供）



蘆竹警方獲報後成立專案小組偵辦，調閱現場沿線監視器追緝，發現犯嫌曾於昨天下午在中壢地區竊取車牌預謀犯案，警方以車追人鎖定為59歲鄭姓男子，會同中壢警方於晚間9時許分在中壢區榮安一街民宅查獲鄭男到案，依搶奪罪嫌移送桃檢偵辦。

蘆竹警方呼籲，民眾應提高警覺，若遇可疑人士假冒公務員，可立即撥打「110」報案以保障自身安全，警方將持續加強巡邏，維護民眾生命財產安全，絕不容許任何犯罪行為挑戰公權力。