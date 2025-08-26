陸籍父子乘快艇偷渡桃園　他辯「帶兒子來台念書」判刑8月

▲大陸雲南省一對宋姓父子今年5月乘坐快艇偷渡桃園觀音海灘，桃園地院今天下午判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

大陸雲南省宋姓父子今年5月間乘坐快艇偷渡桃園觀音海灘上岸，翌日因身上沒錢向警方自首，經檢警查扣橡皮艇、兩桶汽油等證物，桃檢複訊時，宋父坦承偷渡事實，辯稱「帶兒子來台念書，看看有無出路」，檢方偵結依違反入出國及移民法案件將宋父起訴，兒子交付桃園專勤隊；桃園地院今（26）日依成年人與少年犯未經許可進入台灣地區罪，判處有期徒刑8月，其子法院裁定不付審理，近期將遣返出境。

檢警調查，41歲的宋姓男子與17歲兒子均為大陸雲南省籍人士，明知大陸地區人民入境台灣地區，應先向主管機關申請許可，未經許可不得擅自進入台灣地區，今年5月15日清晨6時許，自大陸福建省平潭縣不詳海岸，以購自大陸「拼多多」購物網站購買充氣式橡皮艇，懸掛馬力船外機小艇，於同日橫越台灣海峽於下午5時許偷渡桃園市觀音區觀塘液化天然氣廠旁之沙灘非法入境。

翌日上午8時許，宋姓父子因身上沒錢向大園警分局觀音分駐所自首投案，警方循線扣得橡皮艇、2桶汽油、礦泉水3瓶、維修零件與銀聯卡等證物，案經海巡署北部分署第八案巡隊移送桃園地檢署偵辦。

桃檢檢察官複訊時，宋父坦承偷渡事實，辯稱「帶兒子來台灣念書，看看有無出路」，因父子身上沒錢，所以向警方自首投案。檢方根據查扣證物、現場照片確認宋姓父子偷渡犯行明確，涉犯未經許可入國罪嫌，檢方偵結依違反入出國及移民法案件將宋父起訴，17歲兒子則交付桃園專勤隊收容。

桃園地院審理時，法官審酌被告為求入境台灣地區，未經主管機關許可，以自行駕駛橡皮艇方式橫渡台灣海域入境，重大損害我國家安全及政府對入出國管理之正確性；惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可。此外，被告為台灣地區與大陸地區人民關係條例之大陸地區人民，依規定，台灣地區以外之中華民國領土，大陸地區人民尚無適用刑法之外國人驅逐出境之餘地，至依其身分，是否有依規定強制出境之適用，事屬行政機關之裁量權範疇，非法院所應審究，併予敘明。

法官今天下午審結，宋姓男子犯成年人與少年犯未經許可進入台灣地區罪，處有期徒刑8月，其子因法院裁定不付審理，近期將遣返出境。