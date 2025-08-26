　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸籍父子乘快艇偷渡桃園　他辯「帶兒子來台念書」判刑8月

▲大陸雲南省一對宋姓父子今年5月乘坐快艇偷渡桃園觀音海灘，桃園地院今天下午判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲大陸雲南省一對宋姓父子今年5月乘坐快艇偷渡桃園觀音海灘，桃園地院今天下午判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

大陸雲南省宋姓父子今年5月間乘坐快艇偷渡桃園觀音海灘上岸，翌日因身上沒錢向警方自首，經檢警查扣橡皮艇、兩桶汽油等證物，桃檢複訊時，宋父坦承偷渡事實，辯稱「帶兒子來台念書，看看有無出路」，檢方偵結依違反入出國及移民法案件將宋父起訴，兒子交付桃園專勤隊；桃園地院今（26）日依成年人與少年犯未經許可進入台灣地區罪，判處有期徒刑8月，其子法院裁定不付審理，近期將遣返出境。

檢警調查，41歲的宋姓男子與17歲兒子均為大陸雲南省籍人士，明知大陸地區人民入境台灣地區，應先向主管機關申請許可，未經許可不得擅自進入台灣地區，今年5月15日清晨6時許，自大陸福建省平潭縣不詳海岸，以購自大陸「拼多多」購物網站購買充氣式橡皮艇，懸掛馬力船外機小艇，於同日橫越台灣海峽於下午5時許偷渡桃園市觀音區觀塘液化天然氣廠旁之沙灘非法入境。

翌日上午8時許，宋姓父子因身上沒錢向大園警分局觀音分駐所自首投案，警方循線扣得橡皮艇、2桶汽油、礦泉水3瓶、維修零件與銀聯卡等證物，案經海巡署北部分署第八案巡隊移送桃園地檢署偵辦。

桃檢檢察官複訊時，宋父坦承偷渡事實，辯稱「帶兒子來台灣念書，看看有無出路」，因父子身上沒錢，所以向警方自首投案。檢方根據查扣證物、現場照片確認宋姓父子偷渡犯行明確，涉犯未經許可入國罪嫌，檢方偵結依違反入出國及移民法案件將宋父起訴，17歲兒子則交付桃園專勤隊收容。

桃園地院審理時，法官審酌被告為求入境台灣地區，未經主管機關許可，以自行駕駛橡皮艇方式橫渡台灣海域入境，重大損害我國家安全及政府對入出國管理之正確性；惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可。此外，被告為台灣地區與大陸地區人民關係條例之大陸地區人民，依規定，台灣地區以外之中華民國領土，大陸地區人民尚無適用刑法之外國人驅逐出境之餘地，至依其身分，是否有依規定強制出境之適用，事屬行政機關之裁量權範疇，非法院所應審究，併予敘明。

法官今天下午審結，宋姓男子犯成年人與少年犯未經許可進入台灣地區罪，處有期徒刑8月，其子因法院裁定不付審理，近期將遣返出境。

 【更多新聞】

2煞持衝鋒槍闖養生館！店家未接電話被嚇到半死　離譜原因曝光

懷疑「麵包被偷吃」起口角　桃園臨時工1刀刺死房東被起訴

快訊／A7重劃區樣品屋「燒成一片火海」！　現場畫面曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　
小英男孩涉綠能收賄！台智電：解任總經理職位
快訊／18:56花蓮規模4「極淺層地震」　最大震度4級
H級護士AV女優驟逝！尪抱遺照公開遺書
快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電
柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案
快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝
竊製程機密到大陸　上櫃公司5高階幹部遭起訴、通緝
快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電　台電派員搶修

恐怖內輪差！拖板車轉彎撞倒機車女騎士驚魂　駕駛留下證件離去

桃園機場車禍！租賃車撞故障車翻覆　2駕駛意識清楚送醫

快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」：比颱風可怕

陸籍父子乘快艇偷渡桃園　他辯「帶兒子來台念書」判刑8月

新北男毒駕撞死人「驗尿偷加水」　國民法官判8年：悔意不足

「金豬食堂」訂位莫名被取消　男怒砸存錢筒洩憤！最後和平收場

快訊／台東志航空軍基地爆意外！　勇鷹「煞車失靈」險衝出跑道

快訊／怨遺產分配不公！引爆瓦斯燒老家害8傷　新店縱火犯收押

淡水2個月大男嬰猝死！母與前男友報案　無外傷將解剖釐清

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電　台電派員搶修

恐怖內輪差！拖板車轉彎撞倒機車女騎士驚魂　駕駛留下證件離去

桃園機場車禍！租賃車撞故障車翻覆　2駕駛意識清楚送醫

快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」：比颱風可怕

陸籍父子乘快艇偷渡桃園　他辯「帶兒子來台念書」判刑8月

新北男毒駕撞死人「驗尿偷加水」　國民法官判8年：悔意不足

「金豬食堂」訂位莫名被取消　男怒砸存錢筒洩憤！最後和平收場

快訊／台東志航空軍基地爆意外！　勇鷹「煞車失靈」險衝出跑道

快訊／怨遺產分配不公！引爆瓦斯燒老家害8傷　新店縱火犯收押

淡水2個月大男嬰猝死！母與前男友報案　無外傷將解剖釐清

《他年她日》攻釜山影展！許光漢、袁澧林現身　張艾嘉榮獲年度「山茶花獎」

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

宋芸樺甜喊「被接住了」大讚李超好貼心　隊友羨慕：好好喔

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊號」

小英男孩兼任總經理！台灣智慧電能公司發聲明：已召開董事會解任

樂見台鋼年輕打者成長多　洪總點出關鍵「打席數分配」

曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　自責：沒能讓她驕傲

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

張捷「上求職網找工作碰壁」！　想轉戰2職業求生存

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

【民進黨團請辭潮】王義川被問是否續任副幹事長

社會熱門新聞

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

即／瑞芳蝙蝠洞聯結車碰撞自小客！　大車司機當場慘死

高雄14hrs連4人喪命　在地人超毛：鬼門才開

「警界媽寶」不爽變新聞主角　告主管求償敗訴確定

快訊／A7建案「樣品屋燒成一片火海」！　現場畫面曝光

更多熱門

相關新聞

幫帶1個「行李箱」　他抵台秒被捕

幫帶1個「行李箱」　他抵台秒被捕

外籍男子阿豪（化名）為了獲得2萬元馬來西亞令吉的報酬，答應毒販幫忙將一個行李箱從泰國帶往德國，結果卻在落地台灣的時候，被抓包行李箱內藏有大麻。桃園地院法官日前審理之後，依犯共同運輸第二級毒品，判處阿豪有期徒刑5年6個月。

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包被識破

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包被識破

未成年少女懷孕案曝光！色男遭判刑8月

未成年少女懷孕案曝光！色男遭判刑8月

後備役男無故延遲教育召集　認罪後果出爐

後備役男無故延遲教育召集　認罪後果出爐

工人焊接不慎踩空摔死　無良雇主下場曝

工人焊接不慎踩空摔死　無良雇主下場曝

關鍵字：

陸籍父子快艇偷渡桃園觀音海灘幫兒子找出路桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面