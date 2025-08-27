勾結黑幫盜賣1.68億一粒眠！最貪調查官搞丟毒品　拿假公文騙檢座

▲調查局前機動組長徐宿良涉及侵占職務上持有之非公用私有財物、販賣毒品、洗錢及偽造文書等罪嫌仍在桃園地院審理中，其中偽造文書罪法院今天判決出爐。（資料照／翻攝自徐妻臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

調查局航基站組長徐宿良勾結黑幫，盜賣價值1.68億的一粒眠毒品，被稱為「最貪調查官」，而該單位於2019年間查扣6.5公斤安非他命案不慎遺失，前航基站副主任林聖智、組長徐宿良與調查官詹孟霖等人竟偽造公文，騙檢察官已將毒品送驗不知為何不見，雖然2022年間，該批失蹤毒品在航機站地下室鐵櫃內被發現，桃園地院今（27）日依共同犯行使公務員登載不實公文書罪，判處徐宿良有期徒刑1年10月。

桃檢調查，林聖智、徐宿良及詹孟霖於2019年3月9日緝獲寄自美國郵件包裹，收件地址為桃園市中壢區某處，內含24條鋁箔包裝（毛重共6,529公克）之疑似毒品郵包一件，於同日函送航基站由緝毒組調查官詹員承辦，詹從中採樣送鑑識科學處鑑驗，航基站並報請桃檢指揮偵辦，後來，案件偵辦進度停滯，桃檢以公務電話向詹員詢問查辦進度。

沒想到，林等3人與同仁在航基站內尋找毒品，但遍尋不著，且亦詢問組內長期負責協助將扣案毒品送至鑑識科處鑑驗之組員即調查官鄭翊，經鄭翊回覆其並無送驗本件毒品之印象，並由詹員向鑑識科學處口頭詢問，亦無本件毒品送驗之紀錄資料，3人當時已知悉毒品因不明原因遺失，為求脫免因扣押物遺失遭追究責任，於同年11月22日前，在航基站副主任林聖智辦公室內，共同商議先行以毒品送鑑之理由應付桃檢檢察官之催辦，竟以不實內容的公文函覆檢察官，謊稱已將毒品送驗。

判決書認為，被告徐宿良否認其用印時已明知扣案毒品未送鑑定，經院方詳細比對證人證詞及共犯陳述，足認被告於2019年11月25日送驗函稿、同年11月22日送驗函稿、11月26日回復桃檢函稿上蓋印職章時，其主觀上應已知悉本案扣案毒品並未實際送往鑑識科學處進行鑑定，犯行堪以認定。全案日前審結宣判，徐宿良共同犯行使公務員登載不實公文書罪，處有期徒刑1年10月，林聖智則被判無罪。

法院審酌，被告徐宿良身為航基站機動組組長，係承辦人詹孟霖之直屬主管，應奉公守法，竟於知悉扣案毒品遺失此一重大違失後，非但未循體制向上呈報、尋求解決之道，反採取消極隱瞞態度，甚而與詹孟霖共同商議，以行使登載不實公文書之方式欺瞞、應付指揮偵辦之檢察官，所為嚴重損及調查局之信譽及公務員執行職務之公正性，亦對司法偵查之正確性造成危害。審理時又否認犯行，未見悔意，犯後態度實非良好。