　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3度開車撞人還落跑！惡男吸安「濃度破表12倍」撞死騎士　重判11年

▲新北市籍陳姓男子去年7月施用安毒後無照仍開車上路，行經桃園市龜山區自強東路失控追撞前方腳踏車騎士導致傷重不治，經國民法庭審理後判決出爐。（資料照／記者沈繼昌，與本案無關）

▲新北市籍陳姓男子去年7月施用安毒後無照仍開車上路，行經桃園市龜山區自強東路失控追撞前方腳踏車騎士導致傷重不治，經國民法庭審理後判決出爐。（資料照／記者沈繼昌，與本案無關）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市陳姓男子明知自己無駕照，去年7月間吸食安非他命後仍開車上路，行經桃園市龜山區自強東路時，失控追撞前方腳踏車女騎士，導致顱內出血傷重不治，陳男肇事逃逸被龜山警方循線查獲；桃園地院國民法庭審理依毒駕致人於死罪、肇事逃逸等罪，且犯後態度不佳，判處應執行有期徒刑11年，本案仍可上訴。

判決書指出，今年50歲的陳姓男子曾於去年3至4月間，有3次駕車過失傷害他人及肇事逃逸之前科，去年7月13日某時，在新北市五股地區施用數量不詳之二級毒品安非他命，明知自己並無駕照，且知悉施用毒品後會出現幻覺、妄想及情緒不穩等症狀，影響感覺、協調及判斷力，導致駕車之操控力及反應能力均降低，仍於當天下午駕駛自用小客車上路。

當天下午4時35分許，陳沿桃園市龜山區自強東路往大同路方向直行，未注意保持行車安全距離，自後方撞擊前方同向腳踏車，致使鐘姓騎士倒地，陳男肇事後未留在現場施以必要之救護或報警處理，隨即駕車輛逃離現場，鐘姓騎士被急救後仍同日下午6時24分許因頭部外傷併顱內出血之傷害傷重不治。

龜山警方調閱沿線監視器畫面循線查出陳男到案，經採驗陳男之尿液送驗，驗出其尿液所含毒品濃度值為安非他命1564ng/mL，為行政院公告濃度的3倍，甲基安非他命(冰毒)6110ng/mL，更是行政院公告濃度的12倍；桃園地檢署偵訊時，被告陳男坦承犯罪事實，根據警方提供現場照片與刑事局檢驗報告從重依服用毒品駕駛動力交通工具致人於死、無駕駛執照、吸食毒品駕車過失致死等罪嫌提起公訴，並移送國民法庭審理。

桃園地院國民法庭審理時，國民法官認為，被告明知施用毒品對人之意識、控制能力均具有不良影響，仍於施用甲基安非他命後，輕率駕車上路，顯然缺乏尊重其他用路人生命、身體安全之觀念，且其駕車之時間、路段，均屬車流量相對密集之情況，其整路恍神，直接自後撞擊被害人，過失情節非輕。被告於案發後數日經採集尿液送驗，其尿液所含毒品濃度仍大幅超越行政院所公告標準，尤見其施用毒品後駕車之違反義務程度嚴重。

國民法官認為，被告行為造成被害人死亡之結果，使告訴人、被害人家屬受有難以抹滅之傷痛及無可挽回之憾，所生損害嚴重，審酌被告於本案行為前已有多次施用毒品案件之前案，且於去年3至4月間，即有3次駕車過失傷害他人及肇事逃逸之事件發生。且被告犯後雖坦承犯行，迄今仍未與被害人家屬達成和解，並獲其諒解等情，本案審理中有經法院合法傳喚無正當理由未到庭，經地院發布通緝後始到案，犯後態度不佳。

國民法關參酌檢察官、被告、辯護人之科刑意見，依據國民法官法之規定，被告陳男犯服用毒品而駕駛動力交通工具，因而致人於死罪，處有期徒刑8年2月；又犯駕駛動力交通工具致人於死逃逸罪，處有期徒刑4年5月，應執行有期徒刑11年，本案仍可上訴。

 【更多新聞】

桃園副市長親戚被設局！遭詐團騙走1500萬　仲介、掮客判決出爐

中壢民宅惡火奪5命　4童永遠缺席...校方今辦追思會

小二童「開學第1天」就失蹤！母臉書尋人　警社區大廳找到他

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三重嚴重車禍！　滿地碎片1人慘死
SPA大亨無照酒駕撞死空少！　判6年8月拒入監
快訊／首爾隨機殺人　2人當場停止心跳
8女被逼賣淫試車　她接客一半猝死
高雄女遭輾肢體變形亡！　警急尋家屬
習近平93大閱兵　賴清德發聲
午後雷雨發展旺盛！　「琵琶」颱風最快今晚生成
屁孩「筷子擋壽司」引眾怒　台灣壽司郎急消毒發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

三重嚴重車禍！機車貨車相撞滿地零件碎片　騎士送醫搶救不治

民眾檢舉「騎士酒駕載童」！酒測值0.57竟放人　楠梓警曝理由

SPA大亨無照酒駕撞死空少！判6年8月拒入監　拘提不到就通緝

保時捷男喝酒叫代駕　自行開出地下停車場...違停被攔查慘了

東港阿北提款10萬要買美金　警銀行聯手及時阻詐

兩度當人頭戶！新北男求減刑辯「我也被話術欺騙」　法官打臉

高雄水泥車出車5分鐘就出事　單車婦遭輾肢體變形亡！警急尋家屬

人蛇拐8印尼女來台「逼賣淫還試車」　她接客到一半心臟病猝死

診所院長擁抱女藥師「下半身緊貼+揉臀」　一審無罪二審判5月

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

三重嚴重車禍！機車貨車相撞滿地零件碎片　騎士送醫搶救不治

民眾檢舉「騎士酒駕載童」！酒測值0.57竟放人　楠梓警曝理由

SPA大亨無照酒駕撞死空少！判6年8月拒入監　拘提不到就通緝

保時捷男喝酒叫代駕　自行開出地下停車場...違停被攔查慘了

東港阿北提款10萬要買美金　警銀行聯手及時阻詐

兩度當人頭戶！新北男求減刑辯「我也被話術欺騙」　法官打臉

高雄水泥車出車5分鐘就出事　單車婦遭輾肢體變形亡！警急尋家屬

人蛇拐8印尼女來台「逼賣淫還試車」　她接客到一半心臟病猝死

診所院長擁抱女藥師「下半身緊貼+揉臀」　一審無罪二審判5月

GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

最老FRIDAYS退場　醫美診所月租36萬搶卡位

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

蕾菈18歲嫁2年男友「懷孕被劈腿」離婚！　戀湯宇1年二婚仍告吹

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

ETtoday八連霸請您喝咖啡　800項好禮大放送

熱血青年把握機會！花蓮新創基地進駐團隊招募　申請至10/15

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

社會熱門新聞

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

獨／乾冰截肢詐保主嫌助友「燒重傷」成功理賠

台積電渣夫偷吃得性病　美女正宮反被家暴

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

快訊／高雄水泥車撞腳踏車！　女騎士遭捲車底當場慘死

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

更多熱門

相關新聞

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

桃園市邱姓男子去年3月間和陸姓男子到桃園區某汽車旅館開趴，找來傳播妹坐檯助興，過程中懷疑陸姓友人偷錢支付坐檯費，還打電話通報妻子，氣得以手銬銬住限制行動長達5小時，甚至持刀威嚇還關進狗籠凌虐，事後拒警攔檢駕車逃逸，還持酒瓶毆打陸男，導致傷重不治，警方最後持拘票循線查獲邱男到案；桃檢偵結依殺人罪嫌提起公訴，並移請國民法庭審理。

越籍移工聚餐爭執！單挑慘成命案

越籍移工聚餐爭執！單挑慘成命案

累犯醉開賓士撞死女騎士　竟落跑拒酒測

累犯醉開賓士撞死女騎士　竟落跑拒酒測

詐團打死人頭戶　在逃共犯到案一審判11年半

詐團打死人頭戶　在逃共犯到案一審判11年半

貪污納入國民法官審理　屏東院檢研討制度變革

貪污納入國民法官審理　屏東院檢研討制度變革

關鍵字：

毒駕肇逃自行車騎士慘死國民法庭有期徒刑11年

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平怒PO性侵男正面照！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

王心凌爆「復合」吳克群！機上去廁所他貼心護駕

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面