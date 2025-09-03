　
社會 社會焦點 保障人權

桃園大學生騎車！巷口遭計程車撞飛重摔　現場畫面曝光

▲桃園市邱姓男大生昨天上午騎車行經中壢區志廣路，疑似未注意路口紅燈仍闖越遭直行多元計程車撞飛倒地。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市邱姓男大生昨天上午騎車行經中壢區志廣路，疑似未注意路口紅燈仍闖越遭直行多元計程車撞飛倒地。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男大生昨（2）日上午騎乘機車行經中壢區志廣路263巷口處，疑似未注意交通號誌橫越路口時，遭綠燈直行多元計程車劉姓男子撞上，當場被撞飛倒地，中壢警方據報到場處理，邱姓男大生所幸僅受到擦挫傷勢，警方為雙方實施酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

中壢警方指出，交通中隊於昨天上午8時許接獲通報，中壢區志廣路有交通事故發生，立即派員前往，現場為32歲劉姓男子駕駛多元計程車沿志廣路，綠燈直行往環西路方向行駛，行經志廣路263巷口時，18歲邱姓男大生騎機車突然橫越路口，與綠燈直行的劉男發生碰撞，邱姓男大生被撞飛，所幸僅受到擦挫傷，但意識清醒，員警為雙方實施酒測，酒測值均為零，至於真正肇事原因須待警方調查釐清。

▲桃園市邱姓男大生昨天上午騎車行經中壢區志廣路，疑似闖紅燈遭直行多元計程車撞倒在地，員警到場處理。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市邱姓男大生昨天上午騎車行經中壢區志廣路，疑似闖紅燈遭直行多元計程車撞倒在地，員警到場處理。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，並遵守交通號誌指示，以防止交通事故發生，確保自身與他人安全。

