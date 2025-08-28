　
社會 社會焦點 保障人權

板模工人趁少女借宿硬上！認錯賠80萬又耍賴　重判3年4月

▲桃園市張姓男子於2023年間經由網路認識未成年少女，卻趁其借宿時違反其意願逼迫口交、性侵得逞。（示意圖／達志影像）

▲桃園市張姓男子於2023年間經由網路認識未成年少女，卻趁其借宿時違反其意願性侵得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

張姓板模工人透過網路認識未成年少女，2023年6月間，趁少女在其住處借宿2人獨處時，無視少女口頭與推拒等反對下，仍對其性侵得逞，少女事後報警處理；桃園地院審理時，被告張男雖認錯也願意賠償80萬元換取少女原諒，但事後卻未按期賠償，法官審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處被告有期徒刑3年4月，還可上訴。

檢警調查，犯案時剛滿18歲的張姓男子透過網路認識未成年少女，也知道少女還在念書為未滿18歲之少女，2023年6月17日，趁少女至其桃園市住所借住機會，於翌日凌晨時，無視少女以言語與徒手推拒等表達反對，強行對其指侵、性侵得逞，後來還強迫少女幫其口交，為強制性交得逞，少女事後向家人哭訴，家人報警提告；桃園地檢署複訊後依妨害性自主罪嫌將張男起訴。

桃園地院審理時，被告張男坦承犯行不諱，告訴人即少女於警詢及偵訊時之證述相符，法官根據少女與被告間通訊軟體LINE對話紀錄截圖、警方提供現場照片與醫院提供疑似性侵害報告等佐證，法官認為堪以採信，被告犯行足堪認定。

法官審酌，被告於行為時甫滿18歲，可預見告訴人為未滿18歲之少女，身心未臻成熟，為逞一己私慾仍對少女為強制性交行為，恣意侵害其性自主決定權，影響其身心健全及人格發展；衡量被告犯案情節，衡酌被告犯後終能坦承犯行，並與少女及其法定代理人達成調解，願賠償新台幣80萬元，然迄今仍未按期給付賠償金額，難認被告有彌補少女及其法定代理人所受損害之積極作為，考量被告前無刑事犯罪紀錄，法官審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑3年4月，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

監獄管理員「拿漫畫扭傷」爽請公傷假1年半還調涼缺　北監解釋了

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉「被吊天車」虐殺5小時慘死

桃園抽驗303件中元節祭祀食品　木瓜驗出農藥殘留超標將開罰

08/27 全台詐欺最新數據

