「妳媽都不跟我做」強吻女兒脖子還摸下體　桃園狼父判刑4年半

▲桃園市一名男子遭指控於2017年8月間趁女兒升國二時，強行脫光女兒衣物親吻脖子，還猥褻其下體等處遭反抗，竟以「若再繼續踢，也會對妹妹如此做」恫嚇。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子遭指控於2017年8月間女兒升國二時，趁其欲沐浴時強行拖回房間，脫光其衣物強行親吻脖子，還撫摸其下體等處強制猥褻，女兒以腳踢反抗竟以「若再繼續踢，也會對妹妹這樣」恫嚇，見女兒不段哭泣才罷手；桃園地院審理時，男子堅詞否認犯行，辯稱是因為關閉女兒手機上網功能，沒收其機車鑰匙，才會被誣陷強制猥褻，法官不採信其辯詞，審結依未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑4年6月，本案還可上訴。

檢警調查，男子為被害少女之父，2人為父女關係，少女於2017年8月間為從國一升國二暑假某日，男子工作返家後，見女兒要洗澡時，竟強行將其拖至臥室撫摸下體，女兒表明不舒服並極力反抗，仍繼續撫摸其下體與身體等處，違反女兒之意願，對其強制猥褻1次得逞，案經桃園市警局婦幼警察隊報請桃園地檢署偵辦，依家庭暴力之妨害性自主案件提起公訴。

法官審理時，被告否認有何對未滿十四歲女子犯強制猥褻犯行，辯稱未對女兒強制猥褻，因曾關閉其手機門號上網功能、沒收提供之機車鑰匙等方式管教，致女兒與家人關係生變，才謊稱遭強制猥褻等語，而且女兒和相差僅1歲的妹妹，暑假期間都同時在家，女若真被猥褻，妹妹應該會發現。

少女則表示，2017年8月間某日，她先跟爸爸出門工作，兩人返家後，她打算洗澡，卻被爸爸從浴室拉出來，把她抱起來帶到臥室，強行觸摸身體還親吻脖子，同時說「媽媽都不讓我看」、「媽媽都不跟我做」。少女還說，自己有踢爸爸，但被恐嚇「若再繼續踢，妹妹也會被我這樣做」，因此不敢反抗，只能安靜的哭。

被害少女強調，之所以會說出這段經歷，因2年前，母親曾收到司法文件，當時曾詢問被告有無對妹妹做不好的觸碰，少女說不知道，其母才告知其妹妹確實也被爸爸性侵，才告訴母親說出自己的遭遇。

法官審酌，被告身為被害少女之父親，本應肩負照護被害人之責，呵護其順利成長，被告竟為逞一己私慾，罔顧人倫，無視其與被害人之父女關係，利用與被害人獨處之際，對其為強制猥褻犯行，嚴重侵害其身體及性自主決定權，破壞被害人身心健全發展，造成難以抹滅之身心創傷。考量被告犯後始終否認犯行，犯後態度不佳，衡量被告於本案先前曾因妨害性自主案件遭法院判刑之前科紀錄，法官審結，依成年人對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑4年6月，本案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。