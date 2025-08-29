　
社會 社會焦點 保障人權

「妳媽都不跟我做」強吻女兒脖子還摸下體　桃園狼父判刑4年半

▲桃園市一名男子遭指控於2017年8月間趁女兒升國二時，強行脫光女兒衣物親吻脖子，還猥褻其下體等處遭反抗，竟以「若再繼續踢，也會對妹妹如此做」恫嚇。（示意圖／達志影像）

▲桃園市一名男子遭指控於2017年8月間趁女兒升國二時，強行脫光女兒衣物親吻脖子，還猥褻其下體等處遭反抗，竟以「若再繼續踢，也會對妹妹如此做」恫嚇。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子遭指控於2017年8月間女兒升國二時，趁其欲沐浴時強行拖回房間，脫光其衣物強行親吻脖子，還撫摸其下體等處強制猥褻，女兒以腳踢反抗竟以「若再繼續踢，也會對妹妹這樣」恫嚇，見女兒不段哭泣才罷手；桃園地院審理時，男子堅詞否認犯行，辯稱是因為關閉女兒手機上網功能，沒收其機車鑰匙，才會被誣陷強制猥褻，法官不採信其辯詞，審結依未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑4年6月，本案還可上訴。

檢警調查，男子為被害少女之父，2人為父女關係，少女於2017年8月間為從國一升國二暑假某日，男子工作返家後，見女兒要洗澡時，竟強行將其拖至臥室撫摸下體，女兒表明不舒服並極力反抗，仍繼續撫摸其下體與身體等處，違反女兒之意願，對其強制猥褻1次得逞，案經桃園市警局婦幼警察隊報請桃園地檢署偵辦，依家庭暴力之妨害性自主案件提起公訴。

法官審理時，被告否認有何對未滿十四歲女子犯強制猥褻犯行，辯稱未對女兒強制猥褻，因曾關閉其手機門號上網功能、沒收提供之機車鑰匙等方式管教，致女兒與家人關係生變，才謊稱遭強制猥褻等語，而且女兒和相差僅1歲的妹妹，暑假期間都同時在家，女若真被猥褻，妹妹應該會發現。

少女則表示，2017年8月間某日，她先跟爸爸出門工作，兩人返家後，她打算洗澡，卻被爸爸從浴室拉出來，把她抱起來帶到臥室，強行觸摸身體還親吻脖子，同時說「媽媽都不讓我看」、「媽媽都不跟我做」。少女還說，自己有踢爸爸，但被恐嚇「若再繼續踢，妹妹也會被我這樣做」，因此不敢反抗，只能安靜的哭。

被害少女強調，之所以會說出這段經歷，因2年前，母親曾收到司法文件，當時曾詢問被告有無對妹妹做不好的觸碰，少女說不知道，其母才告知其妹妹確實也被爸爸性侵，才告訴母親說出自己的遭遇。

法官審酌，被告身為被害少女之父親，本應肩負照護被害人之責，呵護其順利成長，被告竟為逞一己私慾，罔顧人倫，無視其與被害人之父女關係，利用與被害人獨處之際，對其為強制猥褻犯行，嚴重侵害其身體及性自主決定權，破壞被害人身心健全發展，造成難以抹滅之身心創傷。考量被告犯後始終否認犯行，犯後態度不佳，衡量被告於本案先前曾因妨害性自主案件遭法院判刑之前科紀錄，法官審結，依成年人對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑4年6月，本案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

快訊／桃園工廠「一層樓高棧板山」狂冒火煙　警消緊急灌救

半夜「越騎越歪」連撞路邊3車　桃園騎士嚇醒：我恍神失控

狂男持刀闖派出所見警高喊：搶劫　秒被壓制稱「喝醉」下場曝

孫安佐前任阿乃「公開截圖曝媽被恐嚇」　還傳身分證威脅
少女露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：女方主動想認識
預售市場冷清　台中近9成建案7月交易掛蛋
用5年是基本！「一支iPhone能撐多久」答案驚呆
青少棒奪世界冠軍　運彩公會理事長豪撒60萬獎金

少女南投露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：不相信有性侵行為

通緝犯當車手拒檢！狂催油門連撞警車、公車　桃園警破窗逮人

不爽被搭訕「2女當街醉毆1男」她怒踹2警　再吃妨害公務罪

善化警夜襲廢棄工寮！抄了「喵喵」製毒工廠　查獲39公斤毒品

民眾黨批違法偵訊「清洗筆錄」　北檢駁斥：彭振聲本人沒意見

「妳媽都不跟我做」強吻女兒脖子還摸下體　桃園狼父判刑4年半

奈奈子「4女侍1夫」裸湯片流出　挨酸「肉便器」怒告5網友慘敗

65歲豬哥博士生調戲人妻同學　強拉手親吻色喊「很好摸」下場曝

夫看A片驚見妻是女主角「4年前就不給碰」提告　離婚拿回499萬

快訊／高雄砂石車與機車事故　騎士人車倒地送醫...現場畫面曝

相關新聞

她PO照放閃「我男人好帥」成小三鐵證

她PO照放閃「我男人好帥」成小三鐵證

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女網友小美（化名）發生婚外情，女方甚至曾在臉書上傳出遊擁抱的合照，並配文「我男人怎麼可以辣（那）麼帥」，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。雖然小美辯稱不知道阿強已婚，但未獲得桃園地院法官採信，最終兩人被判處應連帶賠償人妻10萬元較為適當。

板模工人硬上少女！認錯又耍賴　重判3年4月

板模工人硬上少女！認錯又耍賴　重判3年4月

最貪調查官搞丟毒品　竟拿假公文騙檢察官

最貪調查官搞丟毒品　竟拿假公文騙檢察官

陸籍父子乘快艇偷渡桃園　父親判8月

陸籍父子乘快艇偷渡桃園　父親判8月

幫帶1個「行李箱」　他抵台秒被捕

幫帶1個「行李箱」　他抵台秒被捕

