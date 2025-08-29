她PO照放閃「我男人好帥」成小三鐵證　辯看過身分證也沒用

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女網友小美（化名）發生婚外情，女方甚至曾在臉書上傳出遊擁抱的合照，並配文「我男人怎麼可以辣（那）麼帥」，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。雖然小美辯稱不知道阿強已婚，但未獲得桃園地院法官採信，最終兩人被判處應連帶賠償人妻10萬元較為適當。

▲小美聲稱不知道「男友」阿強已經結婚，但法官沒有採信她的說詞。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，某天友人突然告知她，發現丈夫阿強在2023年年底與小美相識，進而展開交往，兩人自2024年起多次單獨出遊，甚至做出擁抱、親吻等親密行為，還在社群網站張貼曖昧貼文，顯然已經踰矩，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

對於妻子的控訴，阿強表示，他確實是在婚姻關係存續期間結識小美，但他和妻子已經分居2、3年，想要離婚，卻因為妻子不願意正視婚姻問題，加上受到疫情影響隔離住所，才遲遲沒有辦理相關手續。

小美則堅稱不知道阿強已婚，當時是阿強在網路上主動搭訕，雖然曾收到陌生訊息示警，但阿強有出示身分證證明單身，後來經過她一再追問，阿強才坦承有過一段婚姻，不過追求她的時候已經離婚，直到2024年9月間她看見人妻在臉書上發文罵她是小三，這才知道阿強根本沒有離婚，之後便再也沒有與阿強交往。

然而，桃園地院法官檢視小美與友人的對話紀錄，發現她在第一次被告知阿強可能不是單身的時候，曾向友人詢問「他這樣怎麼陪元配」，友人回答「據我所知，X男跟我朋友說是分居中」，可見當時她應當知道，阿強很有可能已經結婚，卻還是持續與阿強交往，甚至在臉書上傳兩人出遊擁抱的合照放閃，並配文「我男人怎麼可以辣（那）麼帥」。

法官指出，雖然小美聲稱有查證，但當時阿強給她看的是身分證背面的照片，她從未當面親眼檢查阿強的身分證；再者，自稱單身是阿強的說詞，阿強本來就是她的查證對象，所以不能用阿強的說詞當作證據，這根本算不上查證。

最終，法官認定小美有過失不法侵害人妻配偶權的行為，並判她與阿強應連帶賠償人妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。