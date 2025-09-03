普丁出席北京閱兵　俄射飛彈500架無人機攻烏！波蘭戰機升空

▲烏克蘭幾乎全境各地徹夜響起空襲警報。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁出訪中國出席北京九三閱兵之際，俄軍依舊對烏克蘭發動大規模空襲，派出500多架無人機、發射多枚飛彈，主要鎖定烏克蘭西部與中部進行攻擊，導致烏克蘭建築受損，首都基輔也傳出爆炸聲，幾乎全境各地徹夜響起空襲警報，波蘭戰機升空。

基輔獨立報報導，俄軍這波攻勢襲擊多地基礎設施據點，切爾尼戈夫州（Chernihiv）、伊萬諾-弗蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）均遇襲，首都基輔、赫梅利尼茨基市（Khmelnytskyi）、盧茨克（Lutsk）等地傳出爆炸聲。

▲俄軍襲擊多地基礎設施據點。（圖／路透）

烏克蘭空軍表示，俄軍對烏克蘭發動夜襲，除了派出502架無人機，並發射16枚口徑（Kalibr）與8枚Kh-101巡弋飛彈，烏軍成功攔截430架無人機以及21枚飛彈，但其餘的飛彈與無人機攻擊烏克蘭各地。中部基羅夫格勒州（Kirovohrad）有5人受傷，當地官員稱，有28棟建築被毀。

烏克蘭空軍也說，由於俄軍無人機的攻勢，烏克蘭幾乎所有地區都處於空襲警報狀態。另據基輔郵報，波蘭武裝部隊司令部指出，波蘭戰機與其他盟軍飛機升空，作為預防措施。

報導指，儘管俄羅斯表現出尋求和平談判的態度，但近期數周加強對烏克蘭城市的攻擊力道。