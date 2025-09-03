　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸兩款新型無人潛航器亮相！　具備察打一體、隱蔽偵察能力

▲▼九三閱兵，海上無人武器。（圖／翻攝新華社）

▲九三閱兵展示共軍多型海上無人武器。（圖／翻攝新華社，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸今（3）日於北京天安門廣場舉行九三大閱兵，共軍用於陸、海、空的無人裝備，以及反無人機武器等一齊出現。其中，兩款新型的無人潛航器HSU100、‌AJX002首次亮相，前者具備察打一體能力，後者能隱蔽偵察。

▲▼九三閱兵，共軍陸上無人戰車。（圖／翻攝新華社）

▲▼陸上無人戰車。

▲▼九三閱兵，共軍陸上無人戰車。（圖／翻攝新華社）

此次閱兵中，陸上無人作戰方隊的展示裝備為偵打突擊、掃雷排爆、班組支援等無人戰車。值得注意的是，隊伍中還出現軍用「機器狼」，可進行偵察探測、物資運送和彈藥補充，甚至是對目標發起打擊。

新華社報導，偵打突擊無人車是一款可遂行多樣化軍事任務的新型無人裝備；掃雷排爆無人車遂行掃雷排爆、通路開闢等任務；班組支援無人車與步兵共同構成班組作戰單元，遂行彈藥給養、物資器材伴隨保障等任務，必要時執行傷員輸送等任務。

▲▼九三閱兵，海上無人武器。（圖／翻攝新華社）

▲▼HSU100（上）、‌AJX002（下）無人潛航器。

▲▼九三閱兵，海上無人武器。（圖／翻攝新華社）

海上無人作戰方隊方面，展示的有新型無人潛航器、無人艇、無人布雷系統，具備隱蔽布放封鎖、自主探測識別、集群組網攻擊等作戰能力。

據報導，作為HSU001升級迭代型號，體型更粗、帶X尾舵的無人潛航器HSU100在本次閱兵亮相。除了聲納，該型無人潛航器有充足空間攜帶小型魚雷，具備察打一體能力。

此外，一款代號為‌AJX002的無人潛航器首次公開亮相。‌AJX002長約18至20公尺，採用魚雷流線外形，以及能最大利用空間、造價較低的菱形圍殼設計，配備泵噴推進系統。有分析指，受長度和菱形圍殼影響，‌AJX002並非側重航速和機動性能，預料定位為隱蔽偵察。

《大公文匯網》指出，在全球同類型裝備中，目前美國擁有「虎鯨」無人潛航器，航程雖能達到6500海裡，但航速僅8節，專注布雷與情報收集，潛航器本身並無攻擊能力。俄羅斯的「波塞冬」核魚雷則是以核威懾為導向，可攜百萬噸級核彈頭。

▲▼九三閱兵，空中無人機。（圖／翻攝新華社）

▲▼空中無人機。

▲▼九三閱兵，空中無人機。（圖／翻攝新華社）

至於空中無人武器，是共軍近年發展重點之一，空中無人作戰方隊展出新型察打一體無人機、無人僚機、艦載無人直升機等裝備，可隱蔽出擊、廣域覆蓋、自主協同等。

這次展示的5型7種裝備，是大陸自主研製的新型空中無人裝備，具備陸基、艦基作戰能力，主要執行戰場偵察、監視、打擊等多樣化作戰任務。

▲▼九三閱兵，反無人機系統。（圖／翻攝新華社）

▲反無人機系統。

至於反無人機方隊，則展示反無彈炮系統、高能激光（雷射）武器、高功率微波武器等成體系建設，可攔截無人機、巡飛彈等目標，可進行軟殺傷和硬摧毀。

陸兩款新型無人潛航器亮相！　具備察打一體、隱蔽偵察能力

