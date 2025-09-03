　
國際

川普：美軍擊斃11名委內瑞拉「毒品恐怖分子」

▲▼美國總統川普2日在白宮橢圓辦公室。（圖／路透）

▲美國總統川普2日在白宮橢圓辦公室。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間2日表示，美軍在加勒比海南部對一艘運毒船隻發動打擊，造成11名「毒品恐怖分子」死亡。川普指出，該船隻位於國際水域，正運送非法毒品前往美國，目標鎖定委內瑞拉幫派「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）成員。

根據《BBC》，川普在白宮橢圓辦公室向記者表示，美軍已「擊毀」一艘運毒快艇，並強調船上有大量毒品。他補充，聯合參謀長主席凱恩（Dan Caine）已就此事件向他做過簡報。稍後，川普在社群平台Truth Social發文指出，這次打擊行動是在他的命令下執行，沒有美軍傷亡，並警告任何試圖將毒品運入美國的人「小心」。

貼文附上一段顆粒感明顯的空拍影片，畫面中快艇在波濤洶湧的水面上高速前行後爆炸起火。

美國國務卿盧比歐也在社群平台X指出，美軍打擊的是由已被指定的毒品恐怖組織操控的船隻，目前尚不清楚船上運載的毒品種類。川普政府自今年1月重返白宮以來，已將多個拉丁美洲販毒組織列為恐怖組織，其中包括「阿拉瓜列車」及「太陽卡特爾」（Cartel of the Suns），美國指控該組織由馬杜羅及高階政府官員領導。

過去兩個月，美軍已在加勒比海南部增強部署，包括額外海軍艦艇及數千名海軍陸戰隊與水手。川普表示，「這只是開始，還有更多行動」，顯示美國願意以武力阻止毒品流入。對此，委內瑞拉政府強烈抗議，該國總統馬杜洛甚至警告，若美國發動攻擊，他將宣布發起武裝，並稱美軍部署是「過去100年來大陸上最大的威脅」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

500 1 9214 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3人死亡！　北投爆命案
數學爛惹禍！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次
快訊／金價又飆！　再刷新天價
江祖平怒了！　PO出25歲性侵男正面照
快訊／清大泳池溺水！　男「水面漂浮」搶救中
快訊／高雄死亡車禍！女當場慘死　現場畫面曝光
台積電渣夫多次偷吃得性病　美女正宮「冷靜抓猴」反被家暴

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

北美要聞川普委內瑞拉毒品

