川普：美軍擊斃11名委內瑞拉「毒品恐怖分子」

▲美國總統川普2日在白宮橢圓辦公室。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間2日表示，美軍在加勒比海南部對一艘運毒船隻發動打擊，造成11名「毒品恐怖分子」死亡。川普指出，該船隻位於國際水域，正運送非法毒品前往美國，目標鎖定委內瑞拉幫派「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）成員。

根據《BBC》，川普在白宮橢圓辦公室向記者表示，美軍已「擊毀」一艘運毒快艇，並強調船上有大量毒品。他補充，聯合參謀長主席凱恩（Dan Caine）已就此事件向他做過簡報。稍後，川普在社群平台Truth Social發文指出，這次打擊行動是在他的命令下執行，沒有美軍傷亡，並警告任何試圖將毒品運入美國的人「小心」。

貼文附上一段顆粒感明顯的空拍影片，畫面中快艇在波濤洶湧的水面上高速前行後爆炸起火。

美國國務卿盧比歐也在社群平台X指出，美軍打擊的是由已被指定的毒品恐怖組織操控的船隻，目前尚不清楚船上運載的毒品種類。川普政府自今年1月重返白宮以來，已將多個拉丁美洲販毒組織列為恐怖組織，其中包括「阿拉瓜列車」及「太陽卡特爾」（Cartel of the Suns），美國指控該組織由馬杜羅及高階政府官員領導。

過去兩個月，美軍已在加勒比海南部增強部署，包括額外海軍艦艇及數千名海軍陸戰隊與水手。川普表示，「這只是開始，還有更多行動」，顯示美國願意以武力阻止毒品流入。對此，委內瑞拉政府強烈抗議，該國總統馬杜洛甚至警告，若美國發動攻擊，他將宣布發起武裝，並稱美軍部署是「過去100年來大陸上最大的威脅」。