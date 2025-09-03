中國盛大閱兵慶祝抗日80周年　CNN：習近平「挑戰」西方秩序

▲中國3日上午在北京天安門進行「中國抗日戰爭暨世界反法西斯勝利80周年」閱兵活動。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

中國國家主席習近平今（3）日在北京舉行閱兵，展示高超音速武器、核武導彈與水下無人機，並邀請俄羅斯總統普丁、北韓（朝鮮）領導人金正恩及伊朗總統裴澤希揚等20多位領袖同場，藉此展現中國在全球秩序的影響力，以及對西方的挑戰意圖，凸顯北京在美國外交政策變動下的戰略布局。

根據《CNN》，中國3日上午9時在北京閱兵，數千名士兵列隊正步行進，搭配中國最新型武器系統亮相，呈現強烈軍事威懾力。這場閱兵是習近平多日外交與軍事行動的一部分，意在向國際社會傳達中國具備重塑全球規則的能力，並不畏懼挑戰西方秩序。

與閱兵同時舉行的峰會吸引多國領袖到場，包括俄羅斯普丁、北韓金正恩、伊朗裴澤希揚，以及印度總理莫迪等。觀察人士指出，這是所謂「反美動盪軸心」四國領袖首次齊聚同一場合，象徵中國與部分國家在國際舞台上的協調與結盟，對美國及其盟友而言，形成外交壓力。

近幾日會晤畫面顯示，與會領袖互動熱絡。印度總理莫迪與普丁在習近平身旁交談並表現友好姿態，其他國家領袖也與並肩而行的習普互動頻繁。這些非正式互動同樣具有象徵意義，顯示西方缺席下的領袖聚合效應。

習近平在上海合作組織（SCO）峰會中表示，世界正處於動盪與變革，中國是負責任且穩定的力量。他強調反對冷戰思維、阻止對抗與霸凌行為，並承諾提供數億美元援助予成員國，同時推動改革國際體系。他指出，「少數國家的家規不應強加於他國」，表達中國在國際規則中的立場。

此次活動正值美國外交政策變動之際。川普政府削減對外援助、對開發中國家祭出高關稅，使部分國家對美國可靠性產生疑慮。分析認為，中國藉此機會拉攏印度及其他地區國家，加強與非西方國家的合作關係。

此外，習近平邀請普丁、金正恩及裴澤希揚同場，象徵中國在國際秩序中的影響力與決策能力。中國避免直接支持4國的軍事行動，但此舉表達其可在國際社會中界定「可接受國家」的地位。閱兵與峰會安排同時紀念二戰日本投降80週年，凸顯中國在抗擊侵略中的角色與歷史敘事。