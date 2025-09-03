「川普死了」後首度露面　川普：我很活躍

▲美國總統川普出面駁斥「死訊」為假新聞 。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上週沒有公開行程，網上隨即流傳他「過世」的消息，引發輿論熱議。今天川普親自在白宮記者會上出面澄清，駁斥此為「假新聞」，並強調自己在整個勞動節假期都非常活躍，網路謠言完全不實。

川普近期重返白宮後，通常行程滿檔，頻繁在媒體前亮相，但上週卻連續幾天未公開活動，這一反常舉動立刻在網路上掀起波瀾。不少人竟紛紛散播他的「死訊」。然而，週末期間，他的身影被媒體捕捉到，悠閒地出現在高爾夫球場，謠言的可信度頓時大打折扣。

今天下午，川普現身白宮橢圓形辦公室，宣布將美國太空司令部總部搬遷至阿拉巴馬州，並在記者會上接受媒體提問。這場長達48分鐘的記者會中，川普言談自若，狀態良好，完全沒有網路傳言中的「異樣」。面對媒體提問，他笑著回應，表示自己聽說過這些「瘋狂」的消息，但澄清自己並未親眼看到相關內容。

川普也不忘向外界強調，他上週開了幾場記者會，並上了多個電視節目，還在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發表大量貼文。他指出，美國勞動節假期期間，他不僅拜訪了多人，甚至還多次公開露面，並直言「整個週末都很活躍」，用實際行動打臉網路上的不實謠言。