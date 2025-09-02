　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　整車燒成廢鐵！剩一具焦屍

記者唐詠絮、柯沛辰／彰化報導

國道1號南下215公里2日下午發生一起死亡車禍，18歲柯姓男子疑似偷開家人的賓士車，不料行經彰化田尾路段，在外側車道猛力追撞前方半聯結車，導致車身瞬間起火燃燒，並往左偏移，又撞上內側車道另一輛轎車。車禍發生後，柯男受困車內活活燒死。至於柯男是否有駕照及確切肇事原因，尚待釐清。

這起驚悚火燒車事件發生在下午16時42分。當時國道警方與消防隊接獲通報，國1南下215公里處發生2輛自小客車追撞事故，其中賓士因撞擊力道過大，當場起火並全面燃燒。

▲▼18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　受困車內燒成焦屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲賓士燒成廢鐵，柯男也受困車內活活燒死。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

警消獲報後不敢大意，立即出動5輛消防車、1輛救護車，共11名消防人員前往搶救，下午4點55分抵達現場，但賓士已被大火吞噬，18歲柯姓男駕駛也燒成焦屍，明顯死亡。

駕駛半聯結車遭追撞的58歲劉姓男子未受傷，第二輛遭撞轎車的57歲陳姓男子受到驚嚇也未受傷，順利自行脫困。不過，陳男轎車上的57歲孫姓女乘客因撞擊導致右上臂疼痛，所幸意識仍然清醒，隨後送往衛福部彰化醫院救治。

據了解，死者柯姓男子今年剛滿18歲，疑似偷開家人賓士車，不明原因追撞聯結車，警方將持續釐清是否涉及恍神、超速或無照駕駛等因素。

▲▼18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　受困車內燒成焦屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　受困車內燒成焦屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　受困車內燒成焦屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕾菈3年前曝再婚原因　昔讚湯宇：對我最好的男人
國1火燒車18歲男慘死！同路段4年前竟有驚人巧合
收押裴偉才能知內幕　柯文哲嗆：司法勾結媒體
快訊／蕾菈宣布離婚！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中逢甲商圈車禍　19歲女騎士碰撞公車送醫

北市女被水泥車拖行100公尺亡　直行駕駛自責坐在地上

柯文哲嗆收押裴偉才能知內幕：司法勾結媒體，出獄會都被吐口水

國1南下火燒車18歲男慘死！4年前同路段驚人巧合讓網驚：超跑墳場

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　整車燒成廢鐵！剩一具焦屍

變態學長租屋處性侵學妹！騙上床「趁睡覺逞慾」　她崩潰掙扎

問完京華城案重要證人柯文哲求交保　審判長訂9／4調查語帶玄機

台南國中14歲女學生午休墜樓　左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

快訊／「雨刷」涉洗錢200億遭逮　法院揭羈押禁見3大原因

快訊／國道驚悚火燒車1死1傷　18歲男追撞貨櫃車慘成焦屍

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

當太妍被說是「節目老么」　開心到狂拍手…Key超傻眼

范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台

台中逢甲商圈車禍　19歲女騎士碰撞公車送醫

北市女被水泥車拖行100公尺亡　直行駕駛自責坐在地上

柯文哲嗆收押裴偉才能知內幕：司法勾結媒體，出獄會都被吐口水

國1南下火燒車18歲男慘死！4年前同路段驚人巧合讓網驚：超跑墳場

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　整車燒成廢鐵！剩一具焦屍

變態學長租屋處性侵學妹！騙上床「趁睡覺逞慾」　她崩潰掙扎

問完京華城案重要證人柯文哲求交保　審判長訂9／4調查語帶玄機

台南國中14歲女學生午休墜樓　左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

快訊／「雨刷」涉洗錢200億遭逮　法院揭羈押禁見3大原因

快訊／國道驚悚火燒車1死1傷　18歲男追撞貨櫃車慘成焦屍

別克「最新自動駕駛輔助系統」成都車展發表！都市道路沒標線也能用

台中逢甲商圈車禍　19歲女騎士碰撞公車送醫

北市女被水泥車拖行100公尺亡　直行駕駛自責坐在地上

旺宏發佈永續報告書　揭示過去一年ESG成果

大研生醫吸46萬人申購「中籤率僅1.44%」　預計9日掛牌上市

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」　昔讚湯宇：是對我最好的男人

神射湯普森揭勇士王朝內幕：與柯瑞、格林多次爭吵說重話

G-SHOCK 20萬頂規錶限量500只　日本職人手工鎚起紋路獨一無二

龍龍被爆「一個業配收50萬」買信義區豪宅　她傻眼：沒餓死算命大

勞動部「產業新尖兵計畫」能學又能拿錢　1人加碼最高12萬

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

社會熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

彭振聲曝認罪原因　「檢察官說圖利我就認了」

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

撞擊畫面曝光！女騎士遭「預拌車猛撞」拖行百米亡

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎仍遭逞慾

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　受困車內燒成焦屍

應曉薇有新罪名！　柯文哲要無罪脫身可能性低

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

即／男砸3車毀玻璃　秒遭報仇「8打1」手腳全斷

更多熱門

相關新聞

即／國道火燒車1死1傷　18歲男慘成焦屍

即／國道火燒車1死1傷　18歲男慘成焦屍

今（2）日下午國道1號南下215公里處、彰化田尾路段發生一起嚴重火燒車死亡意外。一輛自小客車因不明原因與前車發生碰撞後瞬間燒成火球，再衝撞後車，造成年僅18歲的柯姓男駕駛受困車內，當場燒成焦屍。後車副駕駛女子受傷送醫，詳細肇事原因仍有待警方進一步調查。

國一3車追撞駕駛慘死　炸成火球畫面曝

國一3車追撞駕駛慘死　炸成火球畫面曝

水五金廠商做四休三　經濟部急端3招

水五金廠商做四休三　經濟部急端3招

關稅衝擊傳產　龔明鑫與水五金業者座談

關稅衝擊傳產　龔明鑫與水五金業者座談

關稅、匯率夾擊！「台灣水龍頭小鎮」恐掀關廠潮

關稅、匯率夾擊！「台灣水龍頭小鎮」恐掀關廠潮

關鍵字：

彰化連環追撞火燒車

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

YTR蕾菈宣布離婚！

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面