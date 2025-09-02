18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　整車燒成廢鐵！剩一具焦屍

記者唐詠絮、柯沛辰／彰化報導

國道1號南下215公里2日下午發生一起死亡車禍，18歲柯姓男子疑似偷開家人的賓士車，不料行經彰化田尾路段，在外側車道猛力追撞前方半聯結車，導致車身瞬間起火燃燒，並往左偏移，又撞上內側車道另一輛轎車。車禍發生後，柯男受困車內活活燒死。至於柯男是否有駕照及確切肇事原因，尚待釐清。

這起驚悚火燒車事件發生在下午16時42分。當時國道警方與消防隊接獲通報，國1南下215公里處發生2輛自小客車追撞事故，其中賓士因撞擊力道過大，當場起火並全面燃燒。

▲賓士燒成廢鐵，柯男也受困車內活活燒死。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

警消獲報後不敢大意，立即出動5輛消防車、1輛救護車，共11名消防人員前往搶救，下午4點55分抵達現場，但賓士已被大火吞噬，18歲柯姓男駕駛也燒成焦屍，明顯死亡。

駕駛半聯結車遭追撞的58歲劉姓男子未受傷，第二輛遭撞轎車的57歲陳姓男子受到驚嚇也未受傷，順利自行脫困。不過，陳男轎車上的57歲孫姓女乘客因撞擊導致右上臂疼痛，所幸意識仍然清醒，隨後送往衛福部彰化醫院救治。

據了解，死者柯姓男子今年剛滿18歲，疑似偷開家人賓士車，不明原因追撞聯結車，警方將持續釐清是否涉及恍神、超速或無照駕駛等因素。