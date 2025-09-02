賣車報廢「eTag餘額4.68億元沒人領」　高公局：快退費或轉新車

▲有民眾把車輛賣掉、遺失或報廢後，eTag餘額沒辦理退費。（示意圖／ETtoday資料照）



記者李姿慧／台北報導

目前全台有超過860萬台汽車為eTag用戶，不過有民眾把車輛賣掉、遺失或報廢後，eTag餘額沒辦理退費，截至去年底高達4.68億元沒人領。高公局提醒民眾，透過電話或遠通網站、APP就可申請退費或轉儲值到其他車輛。

高公局業務組科長鄭新助表示，根據統計，從99年到去年底，車輛因故包括車輛買賣、報廢、遺失等，不再使用eTag服務後，原有eTag儲值金卻沒有退款或轉移到其他車輛，累計已有4.68億元，平均每輛車有350到400元儲值金沒退回。

鄭新助指出，車主可利用遠通24小時客服電話02-7716-1998，或遠通網站、ETC App、遠通Line客服（ID：@etag）及遠通服務中心等多元管道辦理帳戶餘額退費，選擇轉儲值至其他車輛eTag帳戶或是退費至指定銀行帳戶，辦理退回不用手續費。

高公局進一步說明，民眾於監理機關辦理車輛異動登記，原車主除了要主動查詢及繳清通行費，避免產生逾期罰單外，也要記得辦理eTag終止及帳戶餘額退費。

民眾可利用24小時遠通客服電話或監理所站設置之監理異動專線辦理退費，選擇轉儲值至其他車輛eTag帳戶，或是退費至指定銀行帳戶；此外，也可以透過遠通網站、ETC App、遠通Line@，輸入車號及身分證統一編號並備妥金融機構帳號，自助辦理退費。

此外，高公局也提醒用路人，詐騙手法層出不窮，遠通公司發送之國道通行費欠費電子郵件或簡訊通知係善意提醒繳費，除顯示車號外，不會有繳費連結，籲請用路人切勿點擊或操作不明網址連結。

高公局表示，用路人可以下載遠通電收ETC App並開啟推播功能，接收最即時正確的官方通知；繳付通行費前，也可以ETC App查詢欠費後再進行儲值或繳費。如果有疑慮可以電洽遠通公司客服專線或Line客服詢問。