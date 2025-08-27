eTag「1年免費停車」抽獎延長到年底　台中無紙化路段再享8折

▲國雲攜手遠通電收推出花蓮智慧停車。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

遠通電收攜手子公司遠創智慧uTagGo，日前將「eTag停車扣繳」服務延伸至花蓮、台東及全台縣市道路，讓eTag不只用於高速公路，沒有國道的花東也能使用，宜花東使用停車扣款達143萬筆。另遠通也宣布，「路邊停車365天免費抽獎」加碼延長至今年底。

遠通今日公布最新數據，花蓮eTag停車扣繳交易量正式突破57萬筆，累積環保效益位居東台灣之冠。遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，全台各縣市近年積極推動智慧停車與無紙化政策，「eTag停車扣繳」可提供協助，以花蓮市為例，自2023年3月導入服務以來，累計完成57萬筆交易，為東台灣最高，其次為宜蘭44萬筆、台東42萬筆，三縣市合計達143萬筆。

此外，遠通表示，「用得對，365天路邊停車都免費！」活動也將延長至114年12月31日。活動期間，「eTag停車會員」只要登錄並使用eTag自動扣繳一次路邊停車費，即可獲得一次抽獎機會，次數無上限。每月將抽出一名幸運得主，回饋一整年路邊停車免費。

另2025年9月8日至2026年3月7日，於台中市智慧停車無紙化路段停車，還可再享8折優惠。

遠通電收也提醒，為防範詐騙，申辦「eTag自動儲值」並加入「eTag停車會員」不僅享通行費9折優惠，更能解決通行費與停車費欠繳問題。若收到未附車號的欠費簡訊或Email，請務必立即刪除，以防受騙。