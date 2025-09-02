國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

▲國光客運8月底和9月上旬共停駛14條路線。（示意圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

國光客運繼8月31日停駛高雄、屏東、墾丁等6條公路客運路線後，9月8日將再停駛8條北高、北南、北屏等8條國道客運路線，國光客運表示，旅客日前已購買的套票，如有退票需求，即起全台各車站將可全額退票，不收手續費。

國光客運今(2日)宣布，因營運考量，申請台南、高雄、屏東地區等8條中、長途國道客運路線停駛，已獲交通部公路局核定，自114年9月8日起零時起停止營運，並同意自該日起由統聯客運接駛經營【1836】、【1837】、【1838】、【1839】、【1862】、【1871】、【1872】、【1873】等8條國道路線，可無縫轉移路線營運及提供必要需求班次服務，維持基本民行不中斷，感謝民眾多年來對國光客運中、長途路線的支持與照顧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國光客運指出，對於8條路線所營運之班次，將全數由接駛業者開行及協調同路廊路線業者提供增班服務，整體服務水準均維持不受影響，請民眾可依需求時段乘車，另配合主管機關要求，已與接駛業者於停靠站牌、場站、官網、iBus等相關管道發布異動資訊。

針對已購買套票，國光客運表示，原發行之預售套票，乘客如有退票需求，即日起於該公司全台各站皆可辦理退票，本次退票將依票面金額全額退費，另不加收任何手續費及工本費用；若為使用信用卡購票者，請攜帶原卡片至櫃台辦理退票。

國光客運也提醒，國光車票不得轉換使用於其他客運業者，民眾若有疑問可電洽該客服專線0800-010-138或各車站服務人員。