男攀大漢山！車前輪滑落邊坡險墜山谷　驚險畫面曝光

▲枋寮警方大漢山救援。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

洪姓男子獨自駕駛自小客車赴屏東大漢山登山，因山路狹窄陡峭誤滑落邊坡，前輪深陷車身傾斜險象環生，所幸人未受傷，枋寮警分局員警獲報迅速到場，並聯繫拖吊業者救援，經交通管制與精準操作，經4小時順利將車輛拖回安全道路。

大漢林道為南部熱門的登山路線，日前洪姓男子不慎將車輛駛至山坡邊緣，陷入斜坡動彈不得，緊急求助枋寮警分局。枋寮分局歸崇派出所獲報後迅速出勤，聯手拖吊業者，歷經近4小時，成功協助脫困，所幸未釀成意外。

枋寮警分局歸崇派出所警員王邦任獲報趕到，發現洪姓男子獨自駕車至大漢山登山，不料因山路狹窄、坡度陡峭，不慎誤駛進無護欄的邊坡，致前輪滑落斜坡，洪民雖未受傷，車輛卻深陷危險位置。

王邦任立即聯繫熟捻山區道路拖吊業者一同前往救援，員警現場交通管制，避免人車進入影響救援作業，拖吊車則在不破壞自然環境的前提下，精準操作絞盤，最終順利將受困車輛成功拖回平坦道路。

分局長盧恒隆表示，同仁勇於任事，處置迅速殊值嘉勉。另呼籲民眾，山區道路多為單線雙向，且部分路段缺乏護欄與警示標誌，若遇車輛陷入困境，應立即通報警方或專業單位處理，切勿自行嘗試脫困，以免造成二次事故。